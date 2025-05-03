ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Як правильно висадити троянду навесні

Троянди можна висаджувати як навесні, так і восени.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Троянда

Троянда / © Pixabay

Садівництво навесні починається тоді, коли земля достатньо прогрілася і минула загроза весняних заморозків. Для більшості регіонів — це час коли температура грунту стабільно вище +5°C, що зазвичай відповідає кінцю квітня або початку травня. Ці правила діють і під час посадки троянд.

Коли садити троянди

Троянди можна висаджувати як навесні, так і восени. Обирайте той період, який оптимально підходить для вашого регіону та погодних умов.

Під час пізньої посадки саджанці не встигають добре вкоренитися, а при більш ранній — на них можуть прокинутися бруньки і почати розвиватися молоді пагони. Те й інше може привести до неуспішної зимівлі.

Водночас саджанці троянд, посаджені навесні, встигнуть зміцніти і підуть в зиму сильними і акліматизованими, а осінні посадки дозволять заощадити час на поливі і догляді, адже погода сама все за вас зробить.

Як правильно садити троянду

Спочатку оберіть сонячне місце на городі, оскільки квітка любить тепло та тягнеться до сонця. Коріння саджанців замочіть у воді на декілька годин та видаліть сухі та слабкі корені, якщо такі є. Саджанець ставте у лунку з добривом, акуратно засипаючи його землею. Добре утрамбуйте землю та полийте водою. Навколо саджанця можете викласти ще добрива.

Раніше ми писали, чим підживлювати троянду. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie