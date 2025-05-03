Як правильно висадити троянду навесні

Троянда / © Pixabay

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Садівництво навесні починається тоді, коли земля достатньо прогрілася і минула загроза весняних заморозків. Для більшості регіонів — це час коли температура грунту стабільно вище +5°C, що зазвичай відповідає кінцю квітня або початку травня. Ці правила діють і під час посадки троянд.

Коли садити троянди

Троянди можна висаджувати як навесні, так і восени. Обирайте той період, який оптимально підходить для вашого регіону та погодних умов.

Під час пізньої посадки саджанці не встигають добре вкоренитися, а при більш ранній — на них можуть прокинутися бруньки і почати розвиватися молоді пагони. Те й інше може привести до неуспішної зимівлі.

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Водночас саджанці троянд, посаджені навесні, встигнуть зміцніти і підуть в зиму сильними і акліматизованими, а осінні посадки дозволять заощадити час на поливі і догляді, адже погода сама все за вас зробить.

Як правильно садити троянду

Спочатку оберіть сонячне місце на городі, оскільки квітка любить тепло та тягнеться до сонця. Коріння саджанців замочіть у воді на декілька годин та видаліть сухі та слабкі корені, якщо такі є. Саджанець ставте у лунку з добривом, акуратно засипаючи його землею. Добре утрамбуйте землю та полийте водою. Навколо саджанця можете викласти ще добрива.

Раніше ми писали, чим підживлювати троянду. Більше про це читайте у новині.