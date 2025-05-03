Как правильно высадить розу весной

Роза / © Pixabay

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Садоводство весной начинается тогда, когда земля достаточно прогрелась и прошла угроза весенних заморозков. Для большинства регионов это время, когда температура почвы стабильно выше +5°C, что обычно соответствует концу апреля или началу мая. Эти правила действуют и при посадке роз.

Когда сажать розы

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Выбирайте тот период, который подходит для вашего региона и погодных условий.

Во время поздней посадки саженцы не успевают хорошо укорениться, а при более ранней — на них могут проснуться почки и начать развиваться молодые побеги. То и другое может привести к неуспешной зимовке.

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В то же время, саженцы роз, посаженные весной, успеют окрепнуть и пойдут в зиму сильными и акклиматизированными, а осенние посадки позволят сэкономить время на поливе и уходе, ведь погода сама все за вас сделает.

Как правильно сажать розу

Сначала выберите солнечное место в огороде, поскольку цветок любит тепло и тянется к солнцу. Корни саженцев замочите в воде на несколько часов и удалите сухие и слабые корни, если таковые имеются. Саженец ставьте в лунку с удобрением, аккуратно засыпая его землей. Хорошо утрамбуйте землю и полейте водой. Вокруг саженца можете выложить еще удобрения.

Раньше мы писали, чем подкармливать розу. Больше об этом читайте в новости.