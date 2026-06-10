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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
155
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Які рослини не варто садити поруч із помідорами, щоб не зіпсувати врожай: поради фахівців

Садівники розповіли, які рослини можуть повністю зруйнувати врожай помідорів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Помідори

Помідори

Правильне сусідство на грядці є критично важливим для врожаю помідорів. Деякі рослини можуть не просто заважати росту томатів, а й провокувати хвороби чи виснажувати ґрунт.

Про це пише martha stewart.

Що може зіпсувати врожай помідорів

Експерти назвали 10 культур, які не варто висаджувати поруч із помідорами:

  • Фенхель — виділяє у ґрунт речовини, що пригнічують ріст інших рослин, зокрема томатів.

  • Капуста — активно конкурує за поживні речовини та може «забирати» ресурси з ґрунту.

  • Квасоля — швидко розростається і затінює помідори, обмежуючи доступ до сонця.

  • Кріп — у зрілому віці пригнічує розвиток кореневої системи томатів.

  • Кукурудза — висока рослина, яка створює тінь і заважає нормальному росту помідорів.

  • Окра (бамія) — має густе листя і може блокувати доступ світла.

  • Картопля — належить до тієї ж родини, що й помідори, тому поширює спільні хвороби.

  • Броколі — виснажує ґрунт, потребуючи великої кількості поживних речовин.

  • Цвітна капуста — приваблює шкідників, які можуть атакувати й томати.

  • Баклажан — конкурує за ресурси та може переносити небезпечні грибкові хвороби.

Фахівці наголошують: щоб отримати рясний і здоровий урожай, важливо не лише правильно доглядати за помідорами, а й уважно підбирати «сусідів» для них на грядці.

Як ми писали, для швидкого наливання плодів томати потребують правильного підживлення, зокрема калію та фосфору, які стимулюють розвиток плодів і покращують їхній смак. Експерти радять використовувати як мінеральні добрива, так і натуральні засоби — наприклад, золу, дріжджові розчини або настої трав. Також важливо підживлювати рослини регулярно, але без надлишку азоту, оскільки він сприяє росту листя, а не плодів. Крім добрив, на врожайність впливають правильний полив, достатнє сонячне світло та догляд за кущами, включно з пасинкуванням.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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