Як схуднути з задоволенням: один з найприємніших видів фізичної активності, який спалює жир

Схуднути можна сидячи на дієтах, займаючись виснажливими тренуванням. Фіізична активність є не лише способом скинути вагу, а й ключовим елементом здорового способу життя.

Серед різноманітних форм фізичних навантажень, на думку тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка, ходьба на свіжому повітрі, власне прогулянки, є одним з найприємніших та найефективніших способів підтримки фізичної форми та схуднення. . Які переваги ходьби на свіжому повітрі порівняно з використанням бігової доріжки у фітнес-залі.

Енергетичні витрати та м'язова активність

Під час ходьби на відкритому повітрі активно працюють м'язи сідниць та задньої поверхні стегна, що сприяє ефективному просуванню тіла вперед. На біговій доріжці ці м'язи задіяні менш інтенсивно, оскільки рухоме полотно змушує людину лише підтримувати заданий темп. Це призводить до меншого спалювання калорій порівняно з природною ходьбою. Віктор Мандзяк зазначає, що за годину швидкої ходьби можна спалити до 250 калорій, що робить її ефективним засобом для контролю ваги.

Опір повітря та рельєф місцевості

Прогулянки на свіжому повітрі вимагають від організму додаткових зусиль для подолання опору повітря, що підвищує енергетичні витрати. Крім того, природний рельєф місцевості, зокрема нерівності, камінці та гілки, сприяють тренуванню координації та рівноваги. Це активізує роботу мозочка та підтримує мозок у тонусі, що допомагає запобігати нейродегенеративним захворюванням.

Психологічні переваги - нові враження та мотивація

Перебування на природі, серед звуків птахів та шелесту листя, сприяє зниженню рівня стресу та покращенню настрою. На відміну від цього, заняття у фітнес-залі часто супроводжуються шумом тренажерів та відсутністю природних стимулів, що може негативно впливати на психологічний стан.

На думку тренера, є геніальним способом підтримки здоров'я та гарного самопочуття. Прогулянки на природі дарують різноманітність краєвидів та нові враження, що робить фізичну активність більш цікавою та мотивуючою. У фітнес-залі ж оточення залишається незмінним, що може призводити до швидкої втрати інтересу до тренувань.

Для прискорення схуднення, Віктор Мандзяк рекомендує ходити швидким темпом, оскільки це дозволяє спалити більше калорій та економить час. Він зазначає, що 10 000 кроків, зроблених у швидкому темпі, спалять більше калорій, ніж та сама кількість кроків у повільному темпі.

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