Манікюр в 50+ років: який колір підібрати, щоб руки мали молодший вигляд

Варто звернути увагу, що однотонне лакове покриття на напівкруглих коротких нігтях завжди матиме більше елегантний та доречний вигляд на зрілих руках ніж химерні дизайни.

Який колір лаку підходить для вікових рук у віці 50+

Ягідний відтінок

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Він відноситься до природних, натуральних, а тому пасує зрілій шкірі рук. Однак, якщо у вас помітні сині вени на руках, від ягідних відтінків краще відмовитися і замінити їх кораловими або червоними.

Всі відтінки червоного

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Класичний червоний відтінок допомагає згладити нерівність шкіри рук, підсвітити її з середини. Тим більше, що такі яскраві нігті привернуть увагу до всього образу в цілому. Червоний лак завжди має елегантний та стриманий вигляд.

Темно-коричневий або темно-бордовий

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете манікюр в більш темних кольорах, обирайте саме такі відтінки. Вони підходять для вікових рук, але варто запам'ятати один важливий нюанс — через свій темний колір вони підкреслюють худорлявість. Тому їх потрібно носити з обережністю.

Жовтий

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ваші руки не мають надто виражених слідів старіння і доглянуті, можете обирати спокійний жовтий відтінок. Підійде він тим жінкам, які хочуть створити яскравий та веселий образ. А ось з надто вираженими судинами і глибокими зморшками жовтий погано товаришує — він буде їх сильно підкреслювати.

Білі відтінки

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Білий лак буде мати ідеальний вигляд на красивих руках з гладкою шкірою. Такі руки можна зустріти навіть у 70-річних, якщо вони правильно за ними доглядають. Додаткова умова — довгі та вузькі пальці. Адже білий буде візуально вкорочувати їх.

Нейтральні відтінки

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Тренд на натуральність поширює і популярність безбарвних або слабо забарвлених нігтів, які ідеально пасують віковим рукам. З таким кольором важко промахнутися і він підійде під більшість образів. Неконтрастний френч також можна віднести до цього виду манікюра.

Які кольори манікюра старять руки після 50 років

Ніжно рожевий

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Перламутровий рожевий та інфантильний ліловий точно не підійде жінкам у віці 50 років. Він буде надто сильно дисонувати зі зрілістю рук. Перламутр ще й додатково вказує на всі недоліки шкіри, зморшки і вени.

Бордовий

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча жінки у віці часто обирають саме цей відтінок червоного — це поширена помилка. Дійсно, бордовий асоціюється з елегантністю, але через синій підтон він додатково підкреслює і підсилює всі недоліки на руках.

Чорний

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Майже як чорний, всі відтінки, що наближені до нього, працюють однаково. Вони погано гармонують з пухкими та надто худорлявими руками, підкреслюючи всі їхні недоліки. А ось для гладких та витончених чорний підходить.

Зелений

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Важко уявити зелений манікюр на зрілих руках, який би не мав надто вульгарний вигляд. Наприклад, оливковий робить шкіру рук "мертвою", тьмяною. А темно-зелений створює невигідний контраст з сухою кутикулою, віковими змінами на шкірі.

Синій

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Будь-які сині відтінки будуть підкреслювати вени на руках, додаючи їм блідості та підсилюючи всі зморшки і інші вікові зміни шкіри рук. А ще синій сильно підкреслює почервоніння. Особливо важливо це враховувати в холодну пору року.

Фіолетовий

Манікюр після 50 фото / Фото: Фото з відкритих джерел

Такий колір лаку після 50 років буде лише старити шкіру рук, надаючи їй жовтуватого, землистого відтінку. Це підкреслить пігментні плями та інші недосконалося шкіри.

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