З настанням весни, коли садівники готуються до садіння фруктових дерев та ягідних кущів, важливо пам'ятати про правила, що регулюють відстань між рослинами та межами сусідніх ділянок. Ці правила існують для того, щоб запобігти конфліктам між сусідами та забезпечити безпеку обох ділянок.

Варто зауважити, що ці норми стосуються лише нових насаджень. Якщо на вашій ділянці вже ростуть старі дерева або кущі, вам не потрібно їх видаляти. Правила розроблені для тих, хто тільки планує закласти сад або додати нові рослини.

Отже, якщо ви плануєте посадити дерева або кущі на своїй ділянці, вам необхідно знати, на якій відстані від паркану сусідів це можна робити. Згідно з чинними нормами, відстань залежить від типу рослини та її розміру.

На якій відстані від паркану можна садити дерева

Згідно з нормативно-правовими актами:

Відстань від межі сусідньої ділянки до висаджених кущів має становити не менше 1 метра.

Відстань від межі сусідньої ділянки до стовбурів дерев має становити від 4 до 6 метрів, залежно від розміру крони. Важливо, щоб ця відстань була не меншою за половину діаметра крони дерева.

Також варто враховувати, що існують місцеві правила забудови, які можуть встановлювати додаткові вимоги до цієї відстані.

Відстань від межі з сусідньою ділянкою, на якій можна садити дерево, залежить від розміру крони дерева — вона повинна бути не менше половини діаметра крони. Наприклад, якщо крона дорослого дерева має діаметр приблизно дев'ять метрів, то відстань від стовбура дерева до паркану сусідів повинна бути не менше чотирьох з половиною метра. Це необхідно для того, щоб гілки дерева не виходили за межі вашої ділянки і не створювали проблем сусідам.

Інакше кажучи, під час вибору місця для садіння дерева, важливо враховувати його майбутні розміри. Якщо ви садите молодий саджанець, який з часом виросте у велике дерево з широкою кроною, необхідно передбачити достатньо місця для його росту.

Під час вибору місця садіння дерев слід враховувати кореневу систему дерева. Деякі дерева мають потужну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будівель або комунікації. Тому такі дерева слід садити на більшій відстані від будівель та комунікацій.

Дерева можуть створювати тінь, яка може затінювати сусідню ділянку. Тому перед садінням дерева слід врахувати його розмір та розташування, щоб не створювати проблем для сусідів. Хвойні дерева зазвичай мають більш потужну кореневу систему, ніж листяні дерева. Тому хвойні дерева слід садити на більшій відстані від будівель та комунікацій.

Напрямок вітру — якщо вітер часто дме у бік сусідньої ділянки, то відстань слід збільшити, щоб уникнути пошкодження паркану та будівель.

Деякі види ґрунтів можуть сприяти швидкому росту кореневої системи, тому відстань може бути збільшена.

Дотримання цих норм, врахування аспектів сприяє добросусідським стосункам та забезпечує комфортне проживання на обох ділянках.

Читайте також: