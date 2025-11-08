Не подарунки, а час: чотири уроки від психіатра, як татові стати справжньою опорою

Тато і дитина / © Veer

Активний тато — це не лише той, хто живе поруч, а той, хто щиро бере участь у щоденному житті дитини. Психіатрка Анна Мічен зазначає, що головне не темперамент, а готовність бути поруч і підтримувати.

Про це пише YourTango.

Батьківська гра — це не просто веселощі.

«Крики, боротьба на подушках, сміх — усе це частина розвитку"— пояснює Мічен.

Такі ігри допомагають дитині навчитися взаємодіяти, приймати поразки та долати страх. Через гру народжується довіра, а світ дитини стає ширшим.

Батьки не мають намагатися бути копією матерів. Їхня сила — у відмінності. Інший стиль спілкування, інша енергія, інше бачення життя — усе це допомагає дитині рости гармонійно та відчувати підтримку з різних сторін.

У підлітковому віці роль батька змінюється — фізичні ігри відходять, натомість з’являються розмови й довіра. Саме тоді, коли діти бунтують, татові слова прийняття й терпіння стають найпотужнішою опорою.

«Не намагайтеся змінити їх, просто прийміть», — радить Мічен.

Діти вимірюють любов не подарунками, а часом. Коли батько знаходить хвилини для розмови чи спільних справ, дитина відчуває, що вона важлива і її люблять.

Нагадаємо, психологи кажуть, що правильне спілкування зі своєю дитиною допомагає сформувати її здорову самооцінку. Коли малеча чує слова підтримки, вона почувається захищеною і впевненою. Це сприяє її успіхам у навчанні, соціалізації та житті загалом.