З ЄС – до Росії та Білорусі: Португалія приголомшила рішенням щодо біженців

Біженці / © Associated Press

Португалія масово скасовує тимчасовий захист біженцям, які не є громадянами України. Білоруських опозиціонерів, що втекли від війни у Львові, просять покинути країну за 20 днів.

Про це пише Sicnoticias.

Білоруські опозиціонери опинилися у пастці. Вони втекли до Португалії, коли в Україні почалася повномасштабна війна. Але повернутися до Білорусі вони не можуть.

«Я брала участь у протестах 2020 року. Я публікувала багато постів у соцмережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть посадити до в’язниці лише за лайк під публікацією. А я робила публікації», — розповідає Тетяна.

Тетяна живе у Сетубалі. До Португалії вона приїхала, рятуючись від війни у Львові. Але тепер міграційна служба AIMA (Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку) скасувала її тимчасовий захист.

10-річну дитину висилають до Росії

Але випадки не обмежуються білорусами. AIMA почала викликати людей інших національностей, які мали дозвіл на проживання в Україні, серед них — діти.

Адвокатка Даніела Кастро розповідає про шокуючий випадок сім’ї, що жила в Україні. Мати має подвійне громадянство — російське та українське, батько — українець. Обидві доньки народилися в Росії.

Тепер тимчасовий захист однієї з дівчаток, 10-річної дитини, призупинено.

«Вони вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, тому що там немає конфлікту», — пояснює адвокатка.

Батько дитини отримав посвідку на проживання в Португалії як кваліфікований працівник і намагається добитися возз’єднання сім’ї, але досі не зміг отримати запис на прийом до AIMA.

Це не єдиний випадок, коли неповнолітню дитину AIMA наказує покинути країну. Інша сім’я — батьки-американці, доньки народилися в США — також жила в Україні. Одна з їхніх дітей теж отримала наказ на виїзд.

Логіка міграційної служби полягає в тому, що якщо країна походження формально «не перебуває у конфлікті», людина має повернутися туди, а не користуватися захистом, призначеним для тих, хто тікає від війни.

Телеканал SIC звернувся за роз’ясненнями до Міністерства у справах президента, яке перенаправило запит до AIMA. У AIMA пояснили, що будь-яка особа з тимчасовим захистом може отримати наказ про «добровільний виїзд».

Нагадаємо, уряд Ірландії зазначав про можливість значно збільшити фінансову допомогу біженцям, які добровільно погодяться повернутися додому. Родини зможуть отримати до 10 тис. євро, а такий крок має розвантажити перевантажену міграційну систему країни.