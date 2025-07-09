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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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257
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Ось чому псуються ваші закрутки — який оцет не підходить для консервування

Для надійної консервації краще використовувати оцет з кислотністю 5-6%, а краще — 9%.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оцет – один із найголовніших складників для заготівлі овочів на зиму

Оцет — один із найголовніших складників для заготівлі овочів на зиму / © Pixabay

Розпочався сезон заготівлі овочів на зиму. Але щоб овочі, салати та інші продукти добре зберігалися і були смачними, треба додавати правильні інгредієнти. Це стосується й оцту, адже є такі його види, яких краще не додавати в банки — продукти будуть несмачними і довго не зберігатимуться.

Для консервації зазвичай використовується білий оцет 9%, але можна застосовувати продукт з кислотністю 5–6%. Можна додавати до заготівель винний, бальзамічний, яблучний та рисовий оцет відповідної кислотності.

Не можна використовувати для косервування білий оцет 4% — така консервація не буде довго зберігатися.

Продукти, законсервовані з використанням 4% оцту, потрібно спожити протягом кількох днів і зберігати у холодильнику. В іншому випадку вони можуть швидко зіпсуватися.

Для надійної консервації краще використовувати оцет з кислотністю 5-6%, а краще — 9%.

Зазвичай виробник інформацію про відсоток кислотності вказує на етикетці, тому перед купівлею варто уважно її прочитати.

Чим замінити оцет для консервації

Якщо ви не любите додавати оцет у консервацію, його слід замінити лимонною кислотою — однієї чайної ложки буде цілком достатньо на трилітрову банку. Також можна використовувати лимонний сік. На літрову банку консервації потрібно вичавити пів лимона.

Раніше ми писали, чи корисні консервовані овочі і фрукти. Більше про це читайте у новині.

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