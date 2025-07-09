У Путіна відреагували на гучне рішення ЄСПЛ щодо України / © Associated Press

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Росія заявила, що не має наміру виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Зокрема ті, що стосуються катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 і ситуації в Україні.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

На запитання журналістів про те, чи відстежує РФ діяльність суду та чи планує виконувати його постанови, Пєсков чітко відповів: «Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними».

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Нагадаємо, Велика Палата Європейського суду з прав людини ухвалила рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», задовольнивши переважну більшість вимог, поданих українським урядом.

Суд визнав масові та системні порушення прав людини, вчинені Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року і під час повномасштабної агресії.

Раніше повідомлялося, що аварія Boeing-777 Малайзійських авіаліній сталася в 2014 році над Донбасом. Тоді загинуло 298 людей.

Представники Міноборони РФ оприлюднили результати власного розслідування щодо збиття літака Boeing-777 MH17 в липні 2014 року. У відомстві заявили, що ракета, якою над Донбасом було збито малайзійський Boeing, нібито була на озброєнні в українській військовій частині.

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Проте Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття Boeing-777 рейсу MH17 Малазійських авіаліній, що сталося 2014 року над Донбасом.

Міністр Андрій Сибіга заявив про важливе досягнення в справі рейсу MH17: Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у понеділок, 12 травня, офіційно визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття літака Boeing-777 Малазійських авіаліній у 2014 році над Донбасом.