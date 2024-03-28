Помийте вікна в цей день перед Великоднем – і до вашого дому прийдуть щастя й багатство

Саме через вікна, за народними прикметами і зі слів езотериків, у дім приходить грошова енергія, тому вони повинні бути завжди чистими.

Щоб у домі завжди панували злагода, достаток і щастя, варто тримати вікна в чистоті. Якщо на них накопичуватиметься бруд і пил, то в родині постійно не вистачатиме грошей. В народі існує багато прикмет щодо впливу чистих вікон на родинне щастя, наші бабусі обов’язково вимивали їх саме перед Великоднем. Розповідаємо, в який день краще мити вікна, щоб залучити щастя, удачу й багатство у свій дім.

Коли найкраще мити вікна перед Великоднем

Це найкраще робити в четвер, саме в цей день прибирання має сакральний вплив на наше життя. Якщо вимити вікна, дзеркала й підлогу цього дня, можна позбутися всього негативу, хвороб та безгрошів’я. А натомість залучити до свого дому щастя, благополуччя та злагоду.

Під час прибирання оселі психологи рекомендують посилювати свої механічні дії. Наприклад, коли ви миєте вікна, уявляйте, як позбуваєтеся хвороб, лиха, фінансових негараздів, а натомість у ваше життя приходять гроші, нові можливості та щастя. Таким чином прибирання посилюватиметься позитивним наміром, і достаток швидше увійде до вашого дому.

Як залучити багатство у свій дім миттям вікон

Вікна треба обов’язково мити червоною тканиною, цей колір залучає грошову енергію та захищає дім від будь-якого лиха. Киньте у воду, якою миєте вікна, кілька монет і жменю солі. Таким чином ви залучите гроші у свою родину, а сіль поставить захист на ваш будинок від негативу та лихого ока. Після прибирання витягніть монети з води й покладіть їх на чисте підвіконня. Воду варто вилити під дерево у своєму саду. Монети не слід витрачати до наступного миття вікон. Вони своєю енергією примножуватимуть ваші статки.

Що не можна робити під час миття вікон перед Великоднем

Не слід мити вікна вагітним жінкам. Не варто мити скло під час дощу – можна накликати негаразди в дім. Після заходу сонця не треба мити вікна, бо можна вимити благополуччя. Спочатку необхідно вимити вікна з внутрішньої сторони, а потім ззовні.

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