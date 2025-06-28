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Привітання з Днем Конституції України 2025 року: листівки, проза, вірші
День Конституції України традиційно ми святкуємо 28 червня.
Вітаємо з Днем Конституції України!
Це свято втілює наші демократичні цінності, прагнення до свободи, справедливості та верховенства права. Бажаємо усім миру, добробуту, впевненості в завтрашньому дні та невпинного поступу нашої держави до процвітання!
Зі святом Основного Закону — Днем Конституції України!
Нехай кожне її слово надихає нас бути вільними, відповідальними та гідними громадянами. Шануймо нашу державу, мову, культуру та спільно працюймо задля її світлого майбутнього!
Щиро вітаю з Днем Конституції України!
Нехай у кожній домівці панує злагода, у серцях — гордість за нашу країну, а у справах — мудрість і сила змінювати життя на краще. Пишаймося тим, що ми — українці!
У серці — воля, у руках — закон,
Ми українці, сильний наш кордон.
Конституція — основа всіх надій,
Нехай в державі буде лад і спокій, мирний стрій!
Зі святом!
З Днем Конституції!
Нехай у нашій країні завжди панують справедливість, свобода і добробут. Миру кожній родині та віри в краще!