Привітання з Днем Конституції України 2025 року: листівки, проза, вірші

Привітання з Днем Конституції України / © unsplash.com

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Вітаємо з Днем Конституції України!

Це свято втілює наші демократичні цінності, прагнення до свободи, справедливості та верховенства права. Бажаємо усім миру, добробуту, впевненості в завтрашньому дні та невпинного поступу нашої держави до процвітання!

З Днем Конституції України / © ТСН

Зі святом Основного Закону — Днем Конституції України!

Нехай кожне її слово надихає нас бути вільними, відповідальними та гідними громадянами. Шануймо нашу державу, мову, культуру та спільно працюймо задля її світлого майбутнього!

З Днем Конституції України / © ТСН

Щиро вітаю з Днем Конституції України!

Нехай у кожній домівці панує злагода, у серцях — гордість за нашу країну, а у справах — мудрість і сила змінювати життя на краще. Пишаймося тим, що ми — українці!

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З Днем Конституції України / © ТСН

У серці — воля, у руках — закон,

Ми українці, сильний наш кордон.

Конституція — основа всіх надій,

Нехай в державі буде лад і спокій, мирний стрій!

Зі святом!

З Днем Конституції України / © ТСН

З Днем Конституції!

Нехай у нашій країні завжди панують справедливість, свобода і добробут. Миру кожній родині та віри в краще!