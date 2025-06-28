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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1512
Время на прочтение
1 мин

Поздравление с Днем Конституции Украины в 2025 году: открытки, проза, стихи

День Конституции Украины традиционно празднуем 28 июня.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поздравления с Днем Конституции Украины

Поздравление с Днем Конституции Украины / © unsplash.com

Поздравляем с Днем Конституции!
Этот праздник олицетворяет наши демократические ценности, стремление к свободе, справедливости и верховенству права. Желаем всем мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и постоянного продвижения нашего государства к процветанию!

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С праздником Основного Закона — Днем Конституции Украины!
Пусть каждое слово вдохновляет нас быть свободными, ответственными и достойными гражданами. Уважаем наше государство, язык, культуру и совместно работаем ради его светлого будущего!

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С Днем Конституции Украины / © ТСН

Поздравляю с Днем Конституции Украины!
Пусть в каждом доме царит согласие, в сердцах гордость за нашу страну, а в делах мудрость и сила менять жизнь к лучшему. Гордимся тем, что мы украинцы!

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С Днем Конституции Украины / © ТСН

В сердце — воля, в руках — закон,
Мы украинцы, сильная наша граница.
Конституция — основа всех надежд,
Пусть в государстве будет порядок и покой, мирный строй!
С праздником!

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С Днем Конституции Украины / © ТСН

С Днем Конституции!
Пусть в нашей стране всегда царят справедливость, свобода и благополучие. Мира каждой семье и веры в лучшее!

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Дата публикации
Количество просмотров
1512
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