Натираємо "крумплю" для "кремзеликів" та смажимо на "ронделі": цікаві діалекти Заходу України

Українські слова-діалектизми південно-західного наріччя, які вас здивують

В українській мові окрім загальновживаних слів, є слова, які обмежуються використанням на певній території або групою суспільства. До лексики обмеженого вжитку належать, наприклад, терміни, які використовуються для точного визначення спеціальних понять групи виробничо-професійної лексики.

Слова, які вживаються на певній території (від грецького dialektus — наріччя), є засобом усного спілкування людей на певній території. В той час як змішування у мовленні українських та російських слів називають суржиком.

На відміну від діалетизмів, суржик мову засмічує.

Продовжуємо розповідати про семантичні діалектизми, які вживаються на Західній Україні - як по-різному називають одні й ті самі предмети.

Як називають "деруни"

Більша частина Заходу України вживає слово деруни.

Частина Львівщини та Івано-Франківської області їсть терті пляцки.

В Тернопільській області цю страву оригінально називають тертюхи.

На північному сході Рівненщини, ближче до кордону з Білоруссю, труть картоплю на бульбаники.

Картопляники та картофляники труть на Рівненщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області.

та труть на Рівненщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. А на Закарпатті замість дерунів їдять кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, кремзелики, хремзелики.

Як кажуть на "картоплю"

На північній частині Рівненщини, Львівської області та Волині весною садять бульбу .

. На Тернопільщині та Хмельниччині вирощують бараболі та барабулі.

та В Івано-Франківській області картоплю подекуди називають мандебуркою .

. На перетині Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей зсмажать, варять біб .

. Запеченим бандзом ласують на межі Волинської та Рівненської областей.

ласують на межі Волинської та Рівненської областей. На Закарпатті садять крумплю та ріпу.

На чому смажать картоплю на Заході України

Здебільшого бульбу та тертюхи на Заході України смажать на пательні.

На Закарпатті це кухонне приладдя називають палачінта чи палачінтош.

чи На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь жаровню.

А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на ронделі.

Як називають "лелеку"

Бузькі приносять дітей майже на всьому Заході України.

Частина Волині, Рівненщини та Хмельниччини бачить у небі боцюнів.

А невелика частина Хмельницької області та Вінниччина називають цих птахів чорногузами.

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