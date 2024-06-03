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Натираємо "крумплю" для "кремзеликів" та смажимо на "ронделі": цікаві діалекти Заходу України

Натираємо "крумплю" для "кремзеликів" та смажимо на "ронделі": цікаві діалекти Заходу України

Діалектизми

Українські слова-діалектизми південно-західного наріччя, які вас здивують

В українській мові окрім загальновживаних слів, є слова, які обмежуються використанням на певній території або групою суспільства. До лексики обмеженого вжитку належать, наприклад, терміни, які використовуються для точного визначення спеціальних понять групи виробничо-професійної лексики.

Слова, які вживаються на певній території (від грецького dialektus — наріччя),  є засобом усного спілкування людей на певній території. В той час як змішування у мовленні українських та російських слів називають суржиком. 
На відміну від діалетизмів, суржик мову засмічує.

Продовжуємо розповідати про семантичні діалектизми, які вживаються на Західній Україні -   як по-різному називають одні й ті самі предмети.

Як називають "деруни"

Більша частина Заходу України вживає слово деруни.

  • Частина Львівщини та Івано-Франківської області їсть терті пляцки.
  • В Тернопільській області цю страву оригінально називають тертюхи.
  • На північному сході Рівненщини, ближче до кордону з Білоруссю, труть картоплю на бульбаники.
  • Картопляники та картофляники труть на Рівненщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області.
  • А на Закарпатті замість дерунів їдять кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики,  кремзелики, хремзелики.

Як кажуть на "картоплю"

  • На північній частині Рівненщини, Львівської області та Волині весною садять бульбу.    
  • На Тернопільщині та Хмельниччині вирощують бараболі та барабулі.
  • В Івано-Франківській області картоплю подекуди називають мандебуркою.
  • На перетині Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей зсмажать, варять біб.
  • Запеченим бандзом ласують на межі Волинської та Рівненської областей.   
  • На Закарпатті садять крумплю та ріпу.

На чому смажать картоплю на Заході України

Здебільшого бульбу та тертюхи на Заході України смажать на пательні.

  • На Закарпатті це кухонне приладдя називають палачінта чи палачінтош.
  • На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь жаровню.
  • А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на ронделі.

Як називають "лелеку"

Бузькі приносять дітей майже на всьому Заході України.

  • Частина Волині, Рівненщини та Хмельниччини бачить у небі боцюнів.
  • А невелика частина Хмельницької області та Вінниччина називають цих птахів чорногузами.

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