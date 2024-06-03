Натираємо "крумплю" для "кремзеликів" та смажимо на "ронделі": цікаві діалекти Заходу України

Українські слова-діалектизми південно-західного наріччя, які вас здивують
В українській мові окрім загальновживаних слів, є слова, які обмежуються використанням на певній території або групою суспільства. До лексики обмеженого вжитку належать, наприклад, терміни, які використовуються для точного визначення спеціальних понять групи виробничо-професійної лексики.
Слова, які вживаються на певній території (від грецького dialektus — наріччя), є засобом усного спілкування людей на певній території. В той час як змішування у мовленні українських та російських слів називають суржиком.
На відміну від діалетизмів, суржик мову засмічує.
Продовжуємо розповідати про семантичні діалектизми, які вживаються на Західній Україні - як по-різному називають одні й ті самі предмети.
Як називають "деруни"
Більша частина Заходу України вживає слово деруни.
- Частина Львівщини та Івано-Франківської області їсть терті пляцки.
- В Тернопільській області цю страву оригінально називають тертюхи.
- На північному сході Рівненщини, ближче до кордону з Білоруссю, труть картоплю на бульбаники.
- Картопляники та картофляники труть на Рівненщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області.
- А на Закарпатті замість дерунів їдять кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, кремзелики, хремзелики.
Як кажуть на "картоплю"
- На північній частині Рівненщини, Львівської області та Волині весною садять бульбу.
- На Тернопільщині та Хмельниччині вирощують бараболі та барабулі.
- В Івано-Франківській області картоплю подекуди називають мандебуркою.
- На перетині Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей зсмажать, варять біб.
- Запеченим бандзом ласують на межі Волинської та Рівненської областей.
- На Закарпатті садять крумплю та ріпу.
На чому смажать картоплю на Заході України
Здебільшого бульбу та тертюхи на Заході України смажать на пательні.
- На Закарпатті це кухонне приладдя називають палачінта чи палачінтош.
- На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь жаровню.
- А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на ронделі.
Як називають "лелеку"
Бузькі приносять дітей майже на всьому Заході України.
- Частина Волині, Рівненщини та Хмельниччини бачить у небі боцюнів.
- А невелика частина Хмельницької області та Вінниччина називають цих птахів чорногузами.
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