Що робити, щоб паска не черствіла довгий час: візьміть шматок картоплі чи яблука

Ароматна і пишна паска — традиційна випічка, яку готують до Великодня. Часто її випікають досить багато, щоб балувати себе і своїх рідних протягом довгого періоду часу. Тому зрозуміло, що з'являється запитання, що робити, щоб паска не черствіла і залишалася свіжою.

Насамперед, можна потурбуватися про це ще на етапі випікання паски. Кулінари стверджують, якщо додати до тіста велику кількість молока, то випічка буде довше зберігатися свіжою.

Щоб паска не черствіла, одразу після того як вона остигне, загорніть її у білий папір чи чисту серветку. Тоді вона довше зберігатиме свіжість.

Також великодню випічку можна упакувати у целофановий пакет або спеціальну паперову форму. До речі, так само можна довше зберігати і домашній хліб.

Існує один цікавий спосіб зберегти паску свіжою. У ємність з великодньою випічкою потрібно покласти шматок картоплі чи яблука, або насипати невелику кількість кам'яної солі. Так паска буде свіжою і м'якою довше.

Що ж робити, якщо паска вже стала черствою? Її можна освіжити. Для цього спочатку випічку змочують водою, потім загортають у чисту серветку і відправляють до каструлі. Ємність накривають кришкою, ставлять у розігріту духовку на 10 хвилин. Після цього з духовки можна діставати знову м'яку та смачку випічку.

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