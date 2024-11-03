Що треба обов’язково прибрати в домі перед приходом гостей

Гості на порозі, а у вас не прибрано? Не варто впадати в паніку, адже вихід є. Розповідаємо, як швидко навести лад у квартирі чи будинку перед приходом гостей. Лише 15 хвилин – і ваша оселя сяятиме чистотою.

Як швидко навести лад у домі перед приходом гостей: 6 простих кроків

Зробіть провітрювання. Спочатку треба відчинити всі вікна та провітрити оселю, свіже повітря створюватиме атмосферу чистоти й затишку.

Спочатку треба відчинити всі вікна та провітрити оселю, свіже повітря створюватиме атмосферу чистоти й затишку. Прибирання в кімнаті. Зберіть усі речі, які лежать не на своїх місцях, щоб звільнити захаращений простір. Поскладайте одяг у шафи, приберіть дитячі іграшки, поставте книжки на полиці, витріть пил на поверхнях там, де це потрібно.

Зберіть усі речі, які лежать не на своїх місцях, щоб звільнити захаращений простір. Поскладайте одяг у шафи, приберіть дитячі іграшки, поставте книжки на полиці, витріть пил на поверхнях там, де це потрібно. Передпокій. Біля входу варто завжди підтримувати чистоту й охайність. Приберіть взуття та зайвий одяг, шапки, шарфи й рукавички поскладайте у шафи, подалі від очей.

Біля входу варто завжди підтримувати чистоту й охайність. Приберіть взуття та зайвий одяг, шапки, шарфи й рукавички поскладайте у шафи, подалі від очей. Туалет. Перевірте запаси туалетного паперу, за потреби засипте дезінфікуючий засіб в унітаз і через кілька хвилин змийте водою. Якщо в домі є тварини, то варто замінити наповнювач у лотку. Також освіжіть приміщення ароматизатором для повітря.

Перевірте запаси туалетного паперу, за потреби засипте дезінфікуючий засіб в унітаз і через кілька хвилин змийте водою. Якщо в домі є тварини, то варто замінити наповнювач у лотку. Також освіжіть приміщення ароматизатором для повітря. Ванна кімната. Тут варто замінити рушники й перевірити, чи немає розводів і плям на скляних поверхнях та дзеркалі. За потреби сховайте всі засоби особистої гігієни і покладіть новий шматок мила для рук.

Тут варто замінити рушники й перевірити, чи немає розводів і плям на скляних поверхнях та дзеркалі. За потреби сховайте всі засоби особистої гігієни і покладіть новий шматок мила для рук. Кухня. Замініть кухонний текстиль, протріть усі поверхні, включаючи ручки меблів, раковину та кран. Залишки їжі сховайте в холодильник, вимийте увесь брудний посуд, якщо він залишився у раковині.

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