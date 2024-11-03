Что нужно обязательно убрать в доме перед приходом гостей

Гости на пороге, а у вас не убрано? Не стоит впадать в панику, ведь выход есть. Рассказываем, как быстро навести порядок в квартире или доме перед приходом гостей. Только 15 минут – и ваш дом будет сиять чистотой.

Как быстро навести порядок в доме перед приходом гостей: 6 простых шагов

Сделайте проветривание. Сначала нужно открыть все окна и проветрить дом, свежий воздух будет создавать атмосферу чистоты и уюта.

Сначала нужно открыть все окна и проветрить дом, свежий воздух будет создавать атмосферу чистоты и уюта. Уборка в комнате. Соберите все вещи, которые лежат не на своих местах, чтобы освободить захламленное пространство. Сложите одежду в шкаф, уберите детские игрушки, поставьте книги на полки, вытрите пыль на поверхностях там, где это нужно.

Соберите все вещи, которые лежат не на своих местах, чтобы освободить захламленное пространство. Сложите одежду в шкаф, уберите детские игрушки, поставьте книги на полки, вытрите пыль на поверхностях там, где это нужно. Прихожая. У входа следует всегда поддерживать чистоту и аккуратность. Уберите обувь и лишнюю одежду, шапки, шарфы и перчатки положите в шкафы, подальше от глаз.

У входа следует всегда поддерживать чистоту и аккуратность. Уберите обувь и лишнюю одежду, шапки, шарфы и перчатки положите в шкафы, подальше от глаз. Туалет. Проверьте запасы туалетной бумаги, при необходимости засыпьте дезинфицирующее средство в унитаз и через несколько минут смойте водой. Если в доме есть животные, то следует заменить наполнитель в лотке. Также освежите помещение ароматизатором для воздуха.

Проверьте запасы туалетной бумаги, при необходимости засыпьте дезинфицирующее средство в унитаз и через несколько минут смойте водой. Если в доме есть животные, то следует заменить наполнитель в лотке. Также освежите помещение ароматизатором для воздуха. Ванная. Здесь следует заменить полотенца и проверить, нет ли разводов и пятен на стеклянных поверхностях и зеркале. При необходимости спрячьте все средства личной гигиены и положите новый кусок мыла для рук.

Здесь следует заменить полотенца и проверить, нет ли разводов и пятен на стеклянных поверхностях и зеркале. При необходимости спрячьте все средства личной гигиены и положите новый кусок мыла для рук. Кухня. Замените кухонный текстиль, протрите все поверхности, включая ручки мебели, раковину и кран. Остатки пищи спрячьте в холодильник, вымойте всю грязную посуду, если она осталась в раковине.

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