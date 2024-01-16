Скільки живуть домашні коти та вуличні, які породи живуть найдовше

Тривалість життя різна у вуличних котів та домашніх. Для котів та кішок в домашніх умовах вона також залежить від різних факторів — від породи, спадковості, від умов, в яких живе улюбленець.

Скільки років живуть домашні коти

Звичайно, домашні коти та кішки живуть набагато довше, ніж їхні вуличні побратими. Домашні коти в середньому живуть до 15 років. Але це в середньому. Ваш домашній улюбленець може прожити й 8 років, і 25.

Те, скільки живуть коти, залежить від породи тварини, але частіше не породисті, звчиайні коти живуть довше ніж породисті. Не секрет, що при неправильній селекції у породистих тварин можуть розвиватися різні захворювання, у тому числі й спадкові. Тому, якщо брати породистого кошеняти бажано вивчити його родовід, скільки жили предки цього кота.

Які породи живуть довше за інших

Хорошим здоров’ям як правило можуть похвалитись безпородні коти. Ці тварини здебільшого беруть від батьків найсильніші гени й тому є витривалими та сильними істотами.

А ось породи, які вважаються справжніми довгожителями:

сіамська та більшість похідних, російська блакитна, орієнтальна живуть 19-20 років,

тайська, єгипетський мау – 18-19 років,

мейн-кун, австралійська димчаста, кельтська – 16 років,

невська маскарадна, абіссінська, британська, бурманська – 14-16 років,

сфінкси, гімалайська, кімерійська, перська – 12-14 років,

скотіш-страйт, манчкін, уральський рекс – 9-11 років,

бомбейська – 8-10 років.

Але ще раз повторюємо, скільки живуть коти залежить від дуже багатьох факторів, часто безпородні коти та кішки радують нас довше, ніж їх породисті побратими.

Скільки живуть вуличні коти

Якщо домашні тварини в середньому живуть до 15 років, то вуличні щонайбільше доживають до 5-7 років.

Котів та кішок на вулиці підстерігають інфекційне захворювання, травми, паразити тощо.

Як продовжити життя свого кота

Щоб ваш улюбленець прожив довго:

Слідкуйте за станом здоров’я улюбленця. При перших ознаках того, що коту погано, відвідайте ветеринара.

Регулярно обстежуйте кішку. Не забудьте про щорічну вакцинацію.

Забезпечте активність та рух тварини. Старайтесь більше гратися зі своїми улюбленцями.

Подбайте про якісне харчування, це забезпечить здоров’я організму та знизить ризик захворювань.

Подбайте про кастрацію чи стерилізацію тварини. Згідно зі статистикою, стерилізовані домашні улюбленці живуть на декілька років більше за не стерилізованих.

Проводьте з улюбленцями по більше часу, любіть домашніх тварин. Це безперечно вплине на тривалість їхнього життя.

Скільки років прожила найстаріша кішка

Максимальний термін життя кішки, який був зафіксований — це 43 роки. Звичайна кішка, на ім'я Люсі, жителька Великої Британії народилася в 1972 році й померла у 2015 році. За цей час вона встигла поміняти 2 власників: її колишня господиня померла і Люсі взяв до себе далекий родич померлої, який навіть не підозрював, що кішка настільки стара, адже вона була в прекрасній формі. Довгожителька до глибокої старості була активною, ловила мишей та щурів, єдине, що вказувало на її старість — це повна глухота.

Найстаріша кішка Люсі

На 2023 рік титул найстарішої з кішок, що нині живуть, має 27-річна Флоссі також з Британії.

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