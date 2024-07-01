Стосунки на відстані: як уберегти і зміцнити взаємини

Напевно, мало кому подобається такий формат стосунків, але сьогодення диктує нові правила. І замість того, щоб опиратися долі та витрачати свої сили на нетерпимість до життєвих обставин, краще скористатися відстанню як можливістю зробити стосунки більш захопливими та міцнішими. Розповідаємо, як вберегти та зміцнити стосунки на відстані.

Що відчувають люди під час розлуки

Розставання є стресовою ситуацією для обох партнерів — змінюються звички, пріоритети, спосіб життя тощо. У чоловіка та жінки відбувається процес адаптації до нових умов, який вони переживають кожен по-своєму.

У цей період люди можуть віддалятися одне від одного, злитися, сумувати або ображатися. А потім обоє розуміють, що їхні стосунки змінилися і вже ніколи не будуть такими, як раніше. Може бути відчуття, що віднині у кожного своє особисте життя, тривожитиме страх, що партнер звикне і може знайти когось іншого. Найчастіше в розлуці люди відчувають сум, тривожність, тугу за коханими.

Як уберегти стосунки на відстані: поради психологів

Прочитайте книжку Гері Чепмена "П’ять мов кохання" і визначте, які у вас із партнером мови кохання. Це можуть бути "слова підтримки", "служіння", "подарунки" тощо. І старайтеся у міру можливостей тішити одне одного проявами любові.

Обміняйтеся якимись предметами: це можуть бути парфуми, футболки, улюблений крем – все, що може нагадувати про кохану людину.

Майте спільні інтереси та хобі: дивіться якийсь серіал, читайте одну книжку, грайте в онлайн-ігри. Це дозволить обмінюватися емоціями і ставати ближчими одне до одного.

Діліться тим, як ви живете: надсилайте фотозвіти, описуйте настрій та почуття, деталі свого життєвого простору.

Не слід цуратися оголених фото, секстингу, дистанційних секс-іграшок.

Обов’язково пишіть романтичні листи про свої почуття.

Варто завести нові захопливі традиції та ритуали.

Плануйте ваші реальні зустрічі завчасно, щоб насолодитися передчуттями.

Під час зустрічі намагайтеся ходити до якихось нових місць, їсти їжу, яку ще не куштували, відвідуйте міста, в яких не бували. Нові враження, що пережиті разом, зближують в рази.

Плануйте спільні справи на майбутнє.

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