Кулінарні міфи спростували кухарі: серед них є небезпечні поради

Міфи про кулінарію / © Freepik

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Чимало людей і досі користуються лайфхаками у кулінарії, які не завжди є правильними та дієвими. Тому кухарі у соцмережі Reddit спростували популярні «поради» та «міфи», і пояснили як правильно готувати.

Про це повідомили у Buzzfeed.

1. Міф про «погані» домашні овочі та фрукти.

«Це не поширений міф, але я чув його щонайменше двічі, і він мене однаково вражає та дратує: фрукти та овочі з домашнього саду огидні та брудні через те, як їх вирощували, порівняно з тими, що продаються в продуктових магазинах. Хоча ферми використовують достатньо пестицидів та гербіцидів, щоб продукти виглядали майже ідеально, якщо це не якась високотехнологічна гідропонна рослина, вона вирощується в землі і її також потрібно мити», — додає Cinsay01.

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2.Міф про іржу.

«Мене так дратує те, що я не мию чавунні сковорідки з милом. Мийте свої сковорідки та не будьте грубими. Я мию свої з милом, водою та кольчугою, потім кидаю їх на плиту з краплею олії та нагріваю, поки вони не почнуть диміти. Ніколи не мала проблем з іржею чи розварюванням приправ», — пояснює Thel_Odan.

«Це тому, що законно не можна використовувати «сильне мило», тобто луг, але виробники засобу для миття посуду (тобто слабкого мила) ніколи не намагалися розрізнити, що насправді означає «сильне мило» у своєму маркетингу, тому люди думають, що Dawn — це «сильне мило», хоча це навіть близько не так (навіть якщо це сильний засіб для миття посуду порівняно з іншими брендами). Не використовуйте луг на чавуні, але будь-яке слабке мило (тобто засіб для миття посуду) підійде», — зазачає Johnny_B_GOODBOI.

3. Міф про заморожену рибу.

«Заморожена свіжа риба — це неправильно, тому що більшість замороженої риби швидко заморожується на човні і ближче до свіжості, ніж та, що зберігається в холодильнику і перебуває в дорозі стільки ж часу. Той самий аргумент, інша причина для консервованих помідорів порівняно зі свіжими; консервовані збирають свіжими, тоді як свіжі недостиглі, збирають для транспортування та оброблюють газом для кольору», — пояснює InquisitiveNerd.

4. Міф про карамелізацію цибулі.

«Що карамелізації цибулі потрібно близько 15 хвилин, тоді як на це потрібно ЩОНАЙМЕНШЕ година, ближче до двох», — додає Ok_Explanation4813.

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5. Міф про вино.

«Готуйте лише з тим вином, яке ви б пили». Як правило, це працює, якщо ви п’єте дешеве вино, але це смішно, якщо застосовувати до людей, які п’ють і насолоджуються винами середньої або високої цінової категорії. Я б ніколи не випив келих Charles Shaw/Two-Buck-Chuck (з Trader Joe’s), але саме з таким вином я готую. ​​Воно дешеве і має чудовий смак у стравах. Так, у крайньому випадку, я готував з дорогим вином і не помітив різниці», — запевняє mintbrownie.

Міф про вино. / © Associated Press

6. Міф про приготування їжі вдома.

«Приготування їжі вдома коштує дорожче. Ні. Якби ви пішли в магазин і купили кожен інгредієнт новим, звичайно, це коштувало б дорого. Люди не готують так щоразу. Вам потрібно використовувати залишки інгредієнтів, які ви купили, щоб заощадити кошти», — пояснює MyNameIsSkittles.

7. Міф про оливкову олію.

«Оливкову олію не слід використовувати для приготування їжі на високій температурі» — насправді, якісна оливкова олія першого віджиму має вищу точку димлення, ніж багато хто думає (близько 200°C), і вона цілком підходить для пасерування або запікання. Міф походить від плутанини між рафінованою та нерафінованою оліями та невеликого маркетингу», — розповідає jds_94.

8. Міф про збивання яєчних білків.

«Будьте дууууже обережні, щоб не потрапити жовток у білки, інакше їх не вдасться збити! І протріть миску/вінчик оцтом, щоб переконатися, що там немає жиру!» Ви можете збити ціле яйце до середніх піків. До появи хімічних розпушувачів (таких як харчова сода) саме так випікали легкі та гарні тістечка. Вам не потрібен жир у білках, тому що якщо ви збиваєте білки, ви зазвичай готуєте щось на основі безе, і ви хочете, щоб безе було сухим та гарним. Жир є зволожувачем/пом’якшувачем, тому він не бажаний на вечірці. Тим не менш, трохи не зіпсує страву. Протирання миски/вінчика оцтом — гарна ідея, тому що кислота стабілізує білки та допомагає їм швидше збиватися. Якби жир заважав вам збивати повітря в яйця, то майонез був би неможливим», — розповідає Ok_Surprise_4090.

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9. Міф про готовність спагетті.

«Перевірте, чи спагеті готові, кинувши їх у стіну, щоб побачити, чи прилипнуть вони». Або ж ви можете… спробувати їх на смак чи щось таке», — ділиться perthuz.

10. Міф про корисні страви.

«Хоча я погоджуюся, що в рецептах часто недооцінюють необхідний час, мені не подобається ідея, що „приготування страви“ вимагає величезної кількості часу та зусиль. Ще гірше, якщо людина, яка це каже, перетворюється на якесь змагання на кшталт „я просто таааак зайнятий“. Так, деякі страви вимагатимуть багато часу та зусиль, але ви все одно можете приготувати корисні страви, витративши невелику кількість часу та зусиль. З часом ви навчитеся краще готувати, і ці страви також стануть кращими», — зауважує MAMark1.

11. Міф про кухонні гаджети.

«Модні одноцільові гаджети заощадять час. Найбільше часу в процесі приготування їжі, як я зрозуміла, займає прибирання після приготування. Найчастіше я вважаю модні різаки та лопатки складнішими для миття, сушіння та зберігання порівняно з ножем чи ложкою, які я зазвичай використовую. Трохи потренувавшись, ви можете дрібно нарізати цибулю майже так само швидко, як і за допомогою подрібнювача овочів з відкидною верхньою частиною, з набагато меншою кількістю шматочків із закутками та щілинами, які потрібно потім чистити. Я повністю за спрощення та пришвидшення процесу, і якщо у вас є багато сиру для тертя або овочів для нарізання чи скибочок, то гаджет може бути корисним. В іншому випадку, для більшості домашніх кухарів, зайнятих батьків або початківців я раджу заощадити кілька сотень доларів і забути про гаджети. Якщо вони заощадять час на підготовці, то прибирання коштуватиме вдвічі дорожче», — додає whydid7eat9.

12.Міф про мистецтво кулінарії.

«Це мистецтво кулінарії, якому не можна навчити. Це не мистецтво. Це можна пояснити. Good Eats навчив мене готувати. Дякую, Алтоне Браун. Моя дружина теж вам дякує», — зауважує Dragonswim.

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«У світі є дуже мало речей, які неможливо вивчити. Існує безліч безкоштовних ресурсів, з яких можна повчитися. Знайдіть рецепт, спробуйте, погугліть те, чого ви не розумієте», — пояснює VividBeautiful3782.

13.Міф про гострий перець.

«Найгостріша частина перцю — це насіння. Через це люди залишають гірке насіння. Справжня гостра частина — це серцевина (біла частина всередині, яка містить насіння)», — зауважує Dakkadence.

Міф про гострий перець.

14. Міф про варильні поверхні.

«Варильні поверхні та конфорки мають налаштування, відмінні від „поверхні сонця“. Середній рівень — це новий пік, люди. І ви можете змінювати налаштування ПІД ЧАС ГОТУВАННЯ! Ах!», — додає Sixtyhurts.

15. Міф про приготування стейків.

«Стейк або гамбургер слід перевертати лише один раз — я вважаю це хибним. Я маю більше контролю над гамбургером, коли перевертаю його кілька разів. Важливіше бути уважним і перевіряти температуру. Крім того, техніка приготування стейка, яка називається обсмажуванням у вершковому маслі, вимагає кількох перевертань», — пояснює rudiseeker.

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Якщо хочете смачний, поживний та неймовірно апетитний сніданок, який не забере у вас більш як 10 хвилин, тоді цей рецепт саме для вас.