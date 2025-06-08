Кулинарные мифы опровергли повара: среди них есть опасные советы

Мифы о кулинарии / © Freepik

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Многие люди до сих пор пользуются лайфхаками в кулинарии , которые не всегда являются правильными и действенными.

Об этом сообщили в Buzzfeed.

1. Миф о «плохих» домашних овощах и фруктах.

«Это не распространенный миф, но я слышал его по меньшей мере дважды, и он меня одинаково поражает и раздражает: фрукты и овощи из домашнего сада отвратительны и грязны из-за того, как их выращивали, по сравнению с продаваемыми в продуктовых магазинах Хотя фермы используют достаточно пестицидов и гербицидов гидропонное растение, оно выращивается в земле и его также нужно мыть», — добавляет Cinsay01 .

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2.Миф об ржавчине.

«Меня так раздражает то, что я не умываю чугунные сковородки с мылом. Мойте свои сковородки и не будьте грубыми. Я мою свои с мылом, водой и кольчугой, потом бросаю их на плиту с каплей масла и нагреваю, пока они не начнут дымить. Никогда не было проблем с ржавчиной или развариванием приправ», — объясняет Thel_Odan.

«Это потому, что законно нельзя использовать „сильное мыло“, то есть щелочь , но производители средства для мытья посуды (т.е. слабого мыла) никогда не пытались различить, что на самом деле означает «сильное мыло» в своем маркетинге, поэтому люди думают, что Dawn — это «сильное мыло», хотя это даже близко не так. Не используйте луг на чугуне, но любое слабое мыло (то есть средство для мытья посуды) подойдет», — говорит Johnny_B_GOODBOI .

3. Миф о замороженной рыбе.

«Замороженная свежая рыба – это неправильно, потому что большинство замороженной рыбы быстро замораживается на лодке и ближе к свежести, чем хранящаяся в холодильнике и находящаяся в пути столько же времени. Тот же аргумент, другая причина для консервированных помидоров по сравнению со свежими; консервированные собирают свежими, тогда как свежие недозрелые, собирают для транспортировки и обрабатывают цветовым газом», — объясняет InquisitiveNerd .

4. Миф о карамелизации лука.

«Что карамелизации лука требуется около 15 минут, тогда как на это требуется МЕНЬШЕ час, ближе к двум», — добавляет Ok_Explanation4813 .

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5. Миф о вине.

«Готовьте только с тем вином, которое вы бы пили». Как правило, это работает, если вы пьете дешевое вино, но это смешно , если применять к людям, которые пьют и наслаждаются винами средней или высокой ценовой категории. ‚Оно дешевое и имеет отличный вкус в блюдах.

Миф о вине. / © Associated Press

6. Миф о приготовлении пищи на дому.

«Приготовление еды дома стоит дороже. Нет. Если бы вы пошли в магазин и купили каждый ингредиент новым, конечно, это стоило бы дорого. Люди не готовят так каждый раз. Вам нужно использовать остатки ингредиентов, которые вы купили для сбережения средств», — объясняет MyNameIsSkittles .

7. Миф об оливковом масле.

«Оливковое масло не следует использовать для приготовления пищи на высокой температуре» — на самом деле, качественное оливковое масло первого отжима имеет более высокую точку дымления, чем многие думают (около 200°C), и она вполне подходит для пассерования или запекания. Миф происходит от путаницы между рафинированным и нерафинированным маслами и небольшого маркетинга», — рассказывает jds_94 .

8. Миф о взбивании яичных белков.

«Будьте осторожны, чтобы не попасть желток в белки, иначе их не удастся сбить! И протрите миску/венчик уксусом, чтобы убедиться, что там нет жира!» Вы можете взбить целое яйцо до средних пиков. До появления химических разрыхлителей (таких как пищевая сода) именно так выпекали легкие и красивые пирожные. Вам не нужен жир в белках, потому что если вы взбиваете белки, вы обычно готовите что-то на основе безе, и вы хотите, чтобы безе было сухим и хорошим. Жир является увлажнителем/смягчителем, поэтому он не желателен на вечеринке. Тем не менее, чуть-чуть не испортит блюдо. Протирание миски/венчика уксусом – хорошая идея, потому что кислота стабилизирует белки и помогает им быстрее сбиваться. Если бы жир мешал вам взбивать воздух в яйца, то майонез был бы невозможен», – рассказывает Ok_Surprise_4090.

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9. Миф о готовности спагетти.

«Проверьте, готовы ли спагетти, бросив их в стену, чтобы увидеть, прилипнут ли они». Или вы можете… попробовать их на вкус или что-нибудь такое», — делится perthuz .

10. Миф о полезных блюдах.

«Хотя я соглашаюсь, что в рецептах часто недооценивают необходимое время, мне не нравится идея, что „приготовление блюда“ требует огромного количества времени и усилий. Еще хуже, если человек, который это говорит, превращается в какое-то соревнование типа „я просто таааак занят“. Да, некоторые блюда потребуют много времени и усилий, но вы все равно можете приготовить полезные блюда, потратив небольшое количество времени и усилий. Со временем вы научитесь лучше готовить, и эти блюда тоже станут лучше», — отмечает MAMark1.

11. Миф о кухонных гаджетах.

«Модные одноцелевые гаджеты сэкономят время. Больше времени в процессе приготовления пищи, как я поняла, занимает уборка после приготовления. Чаще всего я считаю модные резаки и лопатки более сложными для мытья, сушки и хранения по сравнению с ножом или ложкой, которые я обычно использую. Потренировавшись немного, вы можете мелко нарезать лук почти так же быстро, как и с помощью измельчителя овощей с откидной верхней частью, с гораздо меньшим количеством кусочков с закоулками и щелями, которые нужно потом чистить. Я полностью за упрощение и ускорение процесса, и если у вас есть много сыра для трения или овощей для нарезки или ломтиков, то гаджет может быть полезен. В противном случае, для большинства домашних поваров, занятых родителей или начинающих я советую сэкономить несколько сотен долларов и забыть о гаджетах. Если они сэкономят время на подготовке, то уборка обойдется вдвое дороже», — добавляет whydid7eat9 .

12.Миф об искусстве кулинарии.

«Это искусство кулинарии, которому нельзя научить. Это не искусство. Это объяснимо. Good Eats научил меня готовить. Спасибо, Алтон Браун. Моя жена тоже вас благодарит», — замечает Dragonswim.

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«В мире есть очень мало вещей, которые невозможно изучить. Существует множество бесплатных ресурсов, из которых можно поучиться. Найдите рецепт, попробуйте, погуглите то, что вы не понимаете», — объясняет VividBeautiful3782.

13.Миф об остром переце.

«Самая острая часть перца – это семена. Поэтому люди оставляют горькие семена. Настоящая острая часть – это сердцевина (белая часть внутри, содержащая семена)», – отмечает Dakkadence .

Миф об остром переце.

14. Миф о варочных поверхностях.

«Варильные поверхности и конфорки имеют настройки, отличные от „поверхности солнца“. Средний уровень – это новый пик, люди. И вы можете изменять настройки ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ! Ах!», - добавляет Sixtyhurts.

15. Миф о приготовлении стейков.

«Стейк или гамбургер следует переворачивать только один раз – я считаю это ложным. У меня больше контроля над гамбургером, когда переворачиваю его несколько раз. Важнее быть внимательным и проверять температуру. Кроме того, техника приготовления стейка, называемая обжариванием в сливочном масле, требует нескольких переворачиваний», — объясняет rudiseeker .

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Если хотите вкусный, питательный и невероятно аппетитный завтрак, который не отнимет у вас более 10 минут, тогда этот рецепт для вас.