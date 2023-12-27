Як боротися з похміллям: яка спеція миттєво зніме симптоми

Як справитись з похміллям

Під час підготовки до новорічних свят важливо подумати не лише про святковий стіл, а й про те, чим рятуватися від похмілля.

Як позбутися похмілля

Для того, щоб позбутися похмільного синдрому потрібно з'їсти чайну ложку такої спеції як кмин. Цю спецію можна знайти у кожного вдома.

Про цей засіб розповів відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер. Його цьому методу лікування навчив індійський гуру.

"Просто берете чайну ложку кмину і ковтаєте його. Це заспокоїть ваш шлунок", – радить Олівер.

Що не можна робити при похміллі

Знімати похмільний синдром за допомогою нової дози алкоголю, у тому числі й пива.

Пити розсіл, він містить багато солі, яка затримує виведення рідини з організму. А при похміллі потрібно, щоб вода виходила з організму, з нею виходять усі токсини.

Не потрібно пити солодкі газовані напої, фруктові соки, інші напої, що містять цукор.

Сорбенти, які також п'ють під час похмілля не допомагають, тому що вони не виводять токсини з організму.

Читайте також: