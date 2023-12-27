Як боротися з похміллям: яка спеція миттєво зніме симптоми

Як справитись з похміллям
Під час підготовки до новорічних свят важливо подумати не лише про святковий стіл, а й про те, чим рятуватися від похмілля.
Як позбутися похмілля
Для того, щоб позбутися похмільного синдрому потрібно з'їсти чайну ложку такої спеції як кмин. Цю спецію можна знайти у кожного вдома.
Про цей засіб розповів відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер. Його цьому методу лікування навчив індійський гуру.
"Просто берете чайну ложку кмину і ковтаєте його. Це заспокоїть ваш шлунок", – радить Олівер.
Що не можна робити при похміллі
- Знімати похмільний синдром за допомогою нової дози алкоголю, у тому числі й пива.
- Пити розсіл, він містить багато солі, яка затримує виведення рідини з організму. А при похміллі потрібно, щоб вода виходила з організму, з нею виходять усі токсини.
- Не потрібно пити солодкі газовані напої, фруктові соки, інші напої, що містять цукор.
- Сорбенти, які також п'ють під час похмілля не допомагають, тому що вони не виводять токсини з організму.
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