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Як боротися з похміллям: яка спеція миттєво зніме симптоми

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Як боротися з похміллям: яка спеція миттєво зніме симптоми

Як боротися з похміллям

Як справитись з похміллям

Під час підготовки до новорічних свят важливо подумати не лише про святковий стіл, а й про те, чим рятуватися від похмілля.

Як позбутися похмілля

Для того, щоб позбутися похмільного синдрому потрібно з'їсти чайну ложку такої спеції як кмин. Цю спецію можна знайти у кожного вдома.

Про цей засіб розповів відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер. Його цьому методу лікування навчив індійський гуру.

"Просто берете чайну ложку кмину і ковтаєте його. Це заспокоїть ваш шлунок", –  радить Олівер.

Що не можна робити при похміллі

  • Знімати похмільний синдром за допомогою нової дози алкоголю, у тому числі й пива.
  • Пити розсіл, він містить багато солі, яка затримує виведення рідини з організму. А при похміллі потрібно, щоб вода виходила з організму, з нею виходять усі токсини.
  • Не потрібно пити солодкі газовані напої, фруктові соки, інші напої, що містять цукор.
  • Сорбенти, які також п'ють під час похмілля не допомагають, тому що вони не виводять токсини з організму.

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Дата публікації
Перегляди
770
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