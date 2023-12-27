Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как бороться с похмельем: какая специя мгновенно снимет симптомы

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
770
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как бороться с похмельем: какая специя мгновенно снимет симптомы

Как бороться с похмельем

Как справиться с похмельем

Во время подготовки к новогодним праздникам важно подумать не только о праздничном столе, но и о том, чем спасаться от похмелья.

Как избавиться от похмелья

Для того чтобы избавиться от похмельного синдрома нужно съесть чайную ложку такой специи как тмин. Эту специю можно найти у каждого дома.

Об этом средстве рассказал известный британский шеф-повар Джейми Оливер. Его этому способу исцеления обучил индийский гуру.

"Просто берете чайную ложку тмина и проглатываете его. Это успокоит ваш желудок", – советует Оливер.

Что нельзя делать при похмелье

  • Снимать похмельный синдром с помощью новой дозы алкоголя, в том числе пива.
  • Пить рассол, он содержит много соли, задерживающей выведение жидкости из организма. А при похмелье нужно, чтобы вода выходила из организма, с ней выходят все токсины.
  • Не нужно пить сладкие газированные напитки, фруктовые соки, другие напитки, содержащие сахар.
  • Сорбенты, которые также пьют во время похмелья не помогают, потому что они не выводят токсины из организма.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
770
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация