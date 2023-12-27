Как бороться с похмельем: какая специя мгновенно снимет симптомы

Во время подготовки к новогодним праздникам важно подумать не только о праздничном столе, но и о том, чем спасаться от похмелья.

Как избавиться от похмелья

Для того чтобы избавиться от похмельного синдрома нужно съесть чайную ложку такой специи как тмин. Эту специю можно найти у каждого дома.

Об этом средстве рассказал известный британский шеф-повар Джейми Оливер. Его этому способу исцеления обучил индийский гуру.

"Просто берете чайную ложку тмина и проглатываете его. Это успокоит ваш желудок", – советует Оливер.

Что нельзя делать при похмелье

Снимать похмельный синдром с помощью новой дозы алкоголя, в том числе пива.

Пить рассол, он содержит много соли, задерживающей выведение жидкости из организма. А при похмелье нужно, чтобы вода выходила из организма, с ней выходят все токсины.

Не нужно пить сладкие газированные напитки, фруктовые соки, другие напитки, содержащие сахар.

Сорбенты, которые также пьют во время похмелья не помогают, потому что они не выводят токсины из организма.

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