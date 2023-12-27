Как бороться с похмельем: какая специя мгновенно снимет симптомы

Как справиться с похмельем
Во время подготовки к новогодним праздникам важно подумать не только о праздничном столе, но и о том, чем спасаться от похмелья.
Как избавиться от похмелья
Для того чтобы избавиться от похмельного синдрома нужно съесть чайную ложку такой специи как тмин. Эту специю можно найти у каждого дома.
Об этом средстве рассказал известный британский шеф-повар Джейми Оливер. Его этому способу исцеления обучил индийский гуру.
"Просто берете чайную ложку тмина и проглатываете его. Это успокоит ваш желудок", – советует Оливер.
Что нельзя делать при похмелье
- Снимать похмельный синдром с помощью новой дозы алкоголя, в том числе пива.
- Пить рассол, он содержит много соли, задерживающей выведение жидкости из организма. А при похмелье нужно, чтобы вода выходила из организма, с ней выходят все токсины.
- Не нужно пить сладкие газированные напитки, фруктовые соки, другие напитки, содержащие сахар.
- Сорбенты, которые также пьют во время похмелья не помогают, потому что они не выводят токсины из организма.
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