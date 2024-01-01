ВСУ продвинулись к юго-востоку от Купянска – ISW

Вооруженные силы Украины 31 декабря продвинулись юго-восточнее Купянска и продолжили позиционные бои с российскими оккупантами вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Российский милблогер заявил, что украинские силы контратаковали возле Орлянки (юго-восточнее Купянска) и добились частичного успеха, однако аналитики ISW не смогли подтвердить это заявление.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска возле Синьковки, юго-западнее Сватового возле Макеевки и юго-западнее Кременной возле Дибровы и в лесном массиве "Серебрянское".

По словам представителя командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковника Владимира Фитьо, украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях и, по возможности, совершают наземные атаки.

31 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия вблизи Бахмута, однако на этом участке линия фронта не изменилась. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки и Андреевки.

Напомним, в Генштабе обновили данные о ликвидированных солдатах армии РФ.

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