ЗСУ просунулися на південний схід від Куп’янська – ISW

Збройні сили України 31 грудня просунулися на південний схід від Куп'янська та продовжили позиційні бої з російськими окупантами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували біля Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і досягли часткового успіху, однак аналітики ISW не змогли підтвердити цю заяву.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська біля Синьківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної біля Діброви й в лісовому масиві "Серебрянське".

За словами речника командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковника Володимира Фітьо, українські війська ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і, за можливості, здійснюють наземні атаки.

31 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії поблизу Бахмута, проте на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Нагадаємо, в Генштабі оновили дані про ліквідованих солдатів армії РФ.

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