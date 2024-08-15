Як надовго замаскувати сивину: 4 надійні способи, які легко вирішать проблему

Це прості та безпечні методи, які допоможуть приховати сиве волосся і зроблять його більш міцним та сяючим.

Так, сивина – це небажане явище для кожної жінки, тому її хочеться якнайшвидше замаскувати. Експерти пропонують звернути увагу на чотири надійні способи, які не лише на відмінно впораються з проблемою, а й допоможуть зміцнити волосся. Розповідаємо про чотири техніки маскування сивини, які неодмінно вам сподобаються.

Тонуючі шампуні та кондиціонери

Це простий та безпечний спосіб маскування небажаного сивого волосся. Такі засоби містять легкі пігменти, які зафарбовують сивину та відновлюють структуру пошкодженого волосся. У такий спосіб можна зберегти не тільки колір, а й красу своїх локонів.

Які переваги такого методу:

легкість у застосуванні;

позитивний вплив на структуру локонів;

засоби абсолютно не шкідливі для коренів волосся та шкіри голови.

Як правильно користуватися тонуючими шампунями та кондиціонерами? Такі засоби слід використовувати замість звичайного догляду за волоссям. Щоб ефект від використання був максимальним, залиште шампунь на 10 хвилин і змийте водою, потім нанесіть кондиціонер і також залиште на 10 хвилин.

Спреї для маскування сивини

Такий засіб підійде для тих, хто хоче максимально швидко приховати сиві пасма. Спрей миттєво тонує волосся, тому підходить як для коренів, так і для окремих пасом.

Які переваги тонувальних спреїв:

миттєвий результат;

зручні у використанні;

підходять для фарбування відрослих коренів волосся.

Як правильно використовувати маскувальний спрей? Спочатку необхідно струсонути флакон, потім нанести засіб на чисте сухе волосся з відстані 15 сантиметрів.

Натуральні засоби для фарбування

Народних методів маскування сивини наразі досить багато. Можна користуватися шавлією, ромашкою, хною чи басмою. У такий спосіб досить легко зафарбувати сивину і зміцнити корені волосся, тому ваші локони стануть більш густими та сяючими.

Які переваги народних методів фарбування сивини:

безпечні для шкіри голови та волосся;

довготривалий ефект;

мають лікувальну та відновлювальну властивість для волосся.

Як правильно маскувати сивину натуральними фарбами? Якщо ви вибрали хну чи басму, їх треба розводити водою до утворення пасти. Потім слід нанести суміш на волосся і залишити на дві години, опісля ретельно змити теплою водою. Якщо це шавлія чи ромашка, тоді варто зробити крутий настій і регулярно ополіскувати волосся після кожного миття голови.

Косметичні пудри та олівці

У такий спосіб можна замаскувати сивину, яка з’являється на окремих ділянках. Такі засоби створюють природний ефект, їх можна підібрати до свого кольору волосся і вони легко змиваються.

Які переваги тонуючих олівців та пудри:

зручні та компактні, їх можна використовувати у будь-яких умовах;

ефективний результат;

широка палітра відтінків.

Як використовувати пудру та олівці для маскування сивини? Легкими рухами нанесіть пудру або олівець на сиві ділянки, розподіляючи засіб у напрямку росту волосся.

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