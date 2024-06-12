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Як правильно сказати українською "с легким паром"

Як правильно сказати українською "с легким паром"

Як правильно сказати українською "с легким паром" / Фото: vikey-club.com

У нашій мові часто трапляються словосполучення, які "прижилися" в українській мові через вплив російської. Особливо це стосується сталих виразів, одним з яких є словосполучення "з легким паром".

Кожен з нас не раз чув, як після лазні або гарячої ванни людям бажають "з легким паром". Цей російський вислів означає побажання доброго здоров'я, бадьорості і свіжості після водних процедур.

Але як же правильно сказати "з легким паром" українською мовою - читайте на ТСН.ua.

Дослівний переклад з російської "з легким паром" чи "з легкою парою" є помилковим. Про це каже, зокрема, відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко.

"Не раз чув, як кажуть українською "з легким паром" або "з легкою парою". До речі, у нашій мові "пара" більш уживана як іменник жіночого роду – вона", - зазначив Авраменко.

Але справа не лише в граматичній формі слова "пара". Експерт наголосив, що буквально перекладати фразеологізми, до яких належать і сталі етикетні формули, взагалі не можна. Адже при дослівному перекладі губиться їхній зміст і милозвучність.

Олександр Авраменко радить використовувати фрази "доброго здоров'я" або "приємного спочинку". Саме такі відповідники пропонують і фахові словники.

До речі, слово "пара" часто зникає при перекладі й інших російських фразеологізмів на українську. Наприклад, замість "на всех парах" правильно казати "повним ходом" або "щодуху". А фразу "задать пару" краще передати як "всипати перцю" чи "нагріти комусь чуба".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як правильно сказати українською "приймати участь" та "в том числе".

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