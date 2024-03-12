Як швидко протверезіти: дієві способи і міфи про боротьбу з похміллям

Взагалі краще не зловживати алкоголем, тоді подібні поради вам не знадобляться.

Ви нічого не можете зробити, щоб швидше протверезіти. Однак є кроки, які допоможуть полегшити наступний ранок або взагалі не напитися.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Healthline, щоб дізнатися, чи можна швидко та ефективно протверезіти.

Чи існує спосіб швидко протверезіти?

Пошук способу швидко протверезіти може бути нескінченним. Існує багато міфів і секретних рецептів, які стверджують, що вирішили цю проблему. Жоден з них не підтверджений наукою.

Запитайте будь-якого лікаря, як швидко протверезіти, і він скаже вам правду: це неможливо. Єдине, що може знизити концентрацію алкоголю в крові – це час.

Гарна новина полягає в тому, що ви можете вжити заходів, які допоможуть вам уникнути надмірного вживання алкоголю і похмілля.

Як протверезіти перед сном

Найкращий спосіб протверезіти – добре виспатися. Протягом ночі ваша печінка встигне метаболізувати (розщепити) весь алкоголь у вашому організмі. Хоча в стані алкогольного сп'яніння ви заснете достатньо легко, ваш сон, ймовірно, буде фрагментарним і неспокійним.

Ось кілька порад, які допоможуть підготуватися до легкого ранку:

випийте велику склянку води перед сном, щоб протидіяти зневоднювальному впливу алкоголю;

залиште ще одну велику склянку води на тумбочці і робіть ковтки щоразу, коли прокидаєтеся;

поряд з ліжком поставте відро або миску на випадок, якщо у вас виникне блювота;

уникайте прийому безрецептурних знеболювальних препаратів; потрібно зачекати 25 годин після вживання алкоголю, щоб прийняти ібупрофен для уникнення подразнення шлунково-кишкового тракту. Також поки алкоголь перебуває у вашому організмі, уникайте препаратів з ацетамінофеном. Ці ліки можуть взаємодіяти з алкоголем і, як результат, викликати пошкодження печінки;

ніколи не приймайте снодійне або інші депресанти, коли ви п'яні;

встановіть будильник, якщо вам потрібно прокинутися рано.

Як протверезіти зранку

Ось і настав ранок вашої розплати за випите. Похмілля може бути жорстоким, але не варто пити сирі яйця, змішані з салом, тому що в Інтернеті написано, що це чарівні ліки від похмілля. Це не так.

Зазвичай похмілля проходить самостійно протягом 24 годин. Найкращі ліки від похмілля – це час і відпочинок, але є кілька кроків, які допоможуть полегшити неприємні симптоми:

поверніться до сну. Сон у стані алкогольного сп'яніння не є ні спокійним, ні відновлювальним, але повернення до сну, коли ви протверезієте, може допомогти полегшити похмілля;

пийте воду, щоб протидіяти зневоднювальному впливу алкоголю;

лікуйте шлунково-кишкові розлади за допомогою безрецептурних препаратів;

прийміть безрецептурне знеболювальне для лікування головного болю;

тримайте штори закритими, щоб світло не потрапляло в очі, або надіньте сонцезахисні окуляри. Похмілля може зробити вас чутливими до світла або звуку;

їжте м'яку їжу, щоб підвищити рівень цукру в крові, не подразнюючи шлунок;

будьте обережні зі споживанням кофеїну, він може допомогти позбутися втоми, пов'язаної з похміллям, але також може погіршити розлад шлунку;

не намагайтеся полегшити похмілля, вживаючи більше алкоголю. Замість того, щоб вилікувати вас, ця тактика може просто призвести до затягування симптомів. Навіть якщо вживання більшої кількості алкоголю може тимчасово полегшити або замаскувати ваші симптоми, похмілля повернеться, щойно ви припините пити. Зрештою, ви можете почуватися ще гірше.

Як алкоголь впливає на організм

Ви можете почати відчувати дію алкоголю вже через 10 хвилин після вживання. Коли він потрапляє до шлунку, він швидко всмоктується в кров через слизову оболонку шлунка і тонкий кишківник.

Деякі алкогольні напої всмоктуються навіть швидше, ніж інші. Ззазвичай міцніші напої всмоктуються швидше. Чарка сп'янить вас швидше, ніж пиво. На швидкість всмоктування алкоголю також впливають такі фактори, як ваша вага і те, чи їли ви нещодавно.

Алкогольні напої містять різну кількість алкоголю. За даними Національного інституту з питань зловживання алкоголем та алкоголізму (National Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismTrusted Source), типовий вміст алкоголю приблизно такий:

4,2% алкоголю для деяких світлих сортів пива;

5% алкоголю для звичайного пива, хоча в деяких сортах міститься більше;

12% алкоголю для столового вина;

40% алкоголю для дистильованих спиртних напоїв, як-от джин, ром і віскі.

Після того, як алкоголь потрапляє в кров, печінка розщеплює його. Їй потрібно близько однієї години, щоб розщепити кількість алкоголю, що міститься в стандартному алкогольному напої (один келих пива, один келих вина або одна чарка).

Якщо ви п'єте алкоголь швидше, ніж ваша печінка може його розщепити, рівень алкоголю в крові підвищується, і ви починаєте почуватися п'яними. Ви не можете нічого зробити, щоб прискорити розщеплення алкоголю в крові печінкою, тому швидке протверезіння – не найкращий варіант.

5 способів уникнути надмірного сп'яніння

Ось кілька порад, які допоможуть вам не напитися.

1. Підраховуйте кількість випитого

Відстеження кількості випитого дійсно може допомогти вам уникнути сп'яніння. Люди часто збиваються з рахунку або забувають, що випили.

2. “Вимірюйте” свої напої

Щедрий келих вина часто дорівнює двом стандартним напоям. Багато коктейлів містять більше однієї порції алкоголю. Майте на увазі, що пиво також відрізняється за вмістом алкоголю.

3. Змінюйте те, що ви п'єте

Щоб не сп'яніти, віддавайте перевагу напоям з низьким вмістом алкоголю, як-от світле пиво. Намагайтеся пити тільки пиво на ніч і уникайте змішаних напоїв. Чарка міцного алкоголю дуже швидко п'янить, тому уникайте її.

4. Змініть спосіб пиття

Сповільніть темп. Надавайте перевагу напоям, які довго п'янять, наприклад, пиву й вину. Якщо можете, випивайте один напій на годину. Спробуйте випити склянку води, содової або соку між алкогольними напоями. Розподіляючи напої, ви даєте печінці час для розщеплення алкоголю.

5. З'їжте що-небудь

Коли ви починаєте пити на порожній шлунок, ваш організм дуже швидко поглинає алкоголь. Спробуйте з'їсти їжу з високим вмістом вуглеводів або жирів перед випивкою.

Міфи про швидке протверезіння

Більшість з них ви, напевно, чули раніше. Саморобні методи швидкого протверезіння є скрізь, але які з них дійсно працюють? Коротка відповідь – жоден.

Можливо, вам вдасться покращити своє самопочуття або зовнішній вигляд, але рівень алкоголю в крові знизиться лише з часом. Коли ви п'яні, алкоголь накопичується в крові, оскільки ваша печінка не встигає його переробити і розщепити. Рівень алкоголю в крові вимірюється його вагою в певному об'ємі крові. Результат цього вимірювання називається концентрацією алкоголю в крові.

Давайте розглянемо деякі поширені міфи про те, як можна швидко протверезіти, пам'ятаючи водночас, що ніщо не може знизити рівень алкоголю в крові, окрім часу.

Міф 1: пийте міцну каву, щоб протверезіти

Алкоголь викликає сонливість. Кофеїн – це стимулятор, який може змусити вас почуватися бадьорішими, навіть якщо у вас похмілля. Однак кофеїн не прискорює метаболізм алкоголю.

Насправді вживання кофеїну (чи то в каві, чи то в енергетичних напоях) іноді може бути небезпечним, оскільки він обманює людей, змушуючи їх думати, що вони тверезі. Як наслідок, вони можуть випадково травмувати себе або наразити на небезпеку себе та інших, сідаючи за кермо напідпитку.

Міф 2: прийміть холодний душ, щоб протверезіти

Приймання холодного душу – ще один спосіб прокинутися. Він може дати вам друге дихання, але не скасує дію алкоголю. В деяких випадках шок від холодного душу може призвести до непритомності.

Міф 3: блювота допоможе протверезіти

Блювота не знизить рівень алкоголю в крові. Він дуже швидко всмоктується в кров, тому це не матиме великого значення, якщо вас не знудить одразу після ковтка.

Однак випивши занадто багато, ви можете відчути нудоту, а блювота часто допомагає полегшити її. Незважаючи на це, намагатися викликати у себе блювоту – не найкраща ідея.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що дійсно лікує лише час. Тож будьте пильні, а якщо вже “перебрали” і відчуваєте, що можете знепритомніти, негайно зверніться по допомогу.

Раніше ми писали, як правильно вживати алкоголь.

Читайте провідні новини дня: