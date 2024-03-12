Как быстро протрезветь: действенные способы и мифы о борьбе с похмельем

Вообще лучше не злоупотреблять алкоголем, тогда подобные советы вам не понадобятся.

Вы ничего не можете сделать, чтобы быстрее протрезветь. Однако есть шаги, которые помогут облегчить на следующее утро или вообще не напиться.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Healthline, чтобы узнать, можно ли быстро и эффективно отрезвить.

Существует ли способ быстро протрезветь?

Поиск способа быстро протрезветь может быть нескончаемым. Существует много мифов и секретных рецептов, утверждающих, что решили эту проблему. Ни один из них не подтвержден наукой.

Спросите у любого врача, как быстро протрезветь, и он скажет вам правду: это невозможно. Единственное, что может снизить концентрацию алкоголя в крови – это время.

Хорошая новость состоит в том, что вы можете принять меры, которые помогут вам избежать чрезмерного употребления алкоголя и похмелья.

Как протрезветь перед сном

Лучший способ протрезветь – хорошо выспаться. В течение ночи ваша печень успеет метаболизировать (расщепить) весь алкоголь в вашем организме. Хотя в состоянии алкогольного опьянения вы заснете достаточно легко, ваш сон, вероятно, будет фрагментарным и неспокойным.

Вот несколько советов, которые помогут подготовиться к легкому утру:

выпейте большой стакан воды перед сном, чтобы противодействовать обезвоживающему воздействию алкоголя;

оставьте еще один большой стакан воды на тумбочке и делайте глотки всякий раз, когда просыпаетесь;

рядом с кроватью поставьте ведро или миску на случай, если у вас возникнет рвота;

избегайте приема безрецептурных обезболивающих препаратов. Следует подождать 25 часов после употребления алкоголя, чтобы принять ибупрофен, чтобы избежать раздражения желудочно-кишечного тракта. Также, пока алкоголь находится в вашем организме, избегайте препаратов с ацетаминофеном. Это лекарство может взаимодействовать с алкоголем и в результате вызвать повреждение печени;

никогда не принимайте снотворное или другие депрессанты, когда вы пьяны;

установите будильник, если вам нужно проснуться рано.

Как протрезветь с утра

Вот и настало утро вашей расплаты за выпитое. Похмелье может быть жестоким, но не стоит пить сырые яйца, смешанные с салом, потому что в Интернете написано, что это волшебное лекарство от похмелья. Это не так.

Обычно похмелье проходит самостоятельно в течение 24 часов. Лучшее лекарство от похмелья – это время и отдых, но есть несколько шагов, которые помогут облегчить неприятные симптомы:

вернитесь ко сну. Сон в состоянии алкогольного опьянения не является ни спокойным, ни восстановительным, но возвращение ко сну, когда вы отрезвляетесь, может помочь облегчить похмелье;

пейте воду, чтобы противодействовать обезвоживающему воздействию алкоголя;

лечите желудочно-кишечные расстройства с помощью безрецептурных препаратов;

примите безрецептурное обезболивающее для лечения головных болей;

держите шторы закрытыми, чтобы свет не попадал в глаза, или носите солнцезащитные очки. Похмелье может сделать вас чувствительными к свету или звуку;

ешьте мягкую пищу, чтобы повысить уровень сахара в крови, не раздражая желудок;

будьте осторожны с потреблением кофеина. Кофеин может помочь избавиться от усталости, связанной с похмельем, но он также может ухудшить расстройство желудка;

не пытайтесь облегчить похмелье, употребляя больше алкоголя. Вместо того чтобы вылечить вас, эта тактика может просто привести к затягиванию симптомов. Даже если употребление большего количества алкоголя может временно облегчить или замаскировать ваши симптомы, похмелье вернется, как только вы перестанете пить. В конце концов вы можете чувствовать себя еще хуже.

Как алкоголь влияет на организм

Вы можете начать ощущать действие алкоголя уже через 10 минут после употребления. Когда алкоголь попадает в желудок, он быстро всасывается в кровь через слизистую желудка и тонкий кишечник.

Некоторые алкогольные напитки всасываются даже быстрее других. Как правило, более крепкие напитки всасываются быстрее. Рюмка опьяняет вас быстрее, чем пиво. На скорость всасывания алкоголя также влияют такие факторы, как ваш вес и то, ели ли вы недавно.

Алкогольные напитки содержат разное количество алкоголя. По данным Национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма (National Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismTrusted Source), типичное содержание алкоголя примерно таково:

4,2% алкоголя для некоторых светлых сортов пива;

5% алкоголя для обычного пива, хотя в некоторых сортах содержится больше;

12% алкоголя для столового вина;

40% алкоголя для дистиллированных спиртных напитков, таких как джин, ром и виски.

После того как алкоголь попадает в кровь, печень расщепляет его. Печенке нужно около 1 часа, чтобы расщепить количество алкоголя, содержащегося в стандартном алкогольном напитке (один бокал пива, один бокал вина или одна "стопка").

Если вы пьете алкоголь быстрее, чем ваша печень может его расщепить, уровень алкоголя в крови повышается и вы начинаете чувствовать себя пьяным. Вы не можете ничего сделать, чтобы ускорить расщепление алкоголя в крови печенью, поэтому быстрое отрезвление – не лучший вариант.

5 способов избежать чрезмерного опьянения

Вот несколько советов, которые помогут вам не напиться.

1. Подсчитывайте количество выпитого

Отслеживание количества выпитого может помочь вам избежать опьянения. Люди часто сбиваются со счета или забывают, что выпили.

2. "Измеряйте" свои напитки

Щедрый бокал вина часто равен двум стандартным напиткам. Многие коктейли содержат более одной порции алкоголя. Имейте в виду, что пиво тоже отличается по содержанию алкоголя.

3. Меняйте то, что вы пьете

Чтобы не опьянеть, отдавайте предпочтение напиткам с низким содержанием алкоголя, таким как светлое пиво. Старайтесь пить только пиво на ночь и избегайте смешанных напитков. Рюмка крепкого алкоголя очень быстро пьянит, поэтому избегайте ее.

4. Измените способ питья

Замедлите темп. Предпочитайте напитки, которые долго пьют, например, пива и вина. Если вы можете, выпивайте один напиток в час. Попытайтесь выпить стакан воды, содовой или сока между алкогольными напитками. Распределяя напитки, вы даете печени время для расщепления алкоголя.

5. Съешьте что-нибудь

Когда вы начинаете пить на пустой желудок, ваш организм очень быстро поглощает алкоголь. Попытайтесь съесть пищу с высоким содержанием углеводов или жиров перед выпивкой.

Мифы о скором отрезвлении

Большинство из них вы наверняка слышали раньше. Самодельные методы быстрого отрезвления везде, но какие из них действительно работают? Краткий ответ – ни один из них.

Возможно, вам удастся улучшить свое самочувствие или внешний вид, но уровень алкоголя в крови снизится только с течением времени. Когда вы пьяны, алкоголь скапливается в крови, поскольку ваша печень не успевает его переделать и расщепить. Уровень алкоголя в крови измеряется тяжестью алкоголя в определенном объеме крови. Результат этого измерения называется концентрацией алкоголя в крови.

Давайте рассмотрим некоторые распространенные мифы о том, как можно быстро отрезвить, помня при этом, что ничто не может снизить уровень алкоголя в крови, кроме времени.

Миф 1: пейте крепкий кофе, чтобы протрезветь

Алкоголь вызывает сонливость. Кофеин – это стимулятор, который может заставить вас чувствовать себя бодрее, даже если у вас похмелье. Однако кофеин не ускоряет метаболизм алкоголя.

На самом деле, употребление кофеина (то ли в кофе, то ли в энергетических напитках) иногда может быть опасным, поскольку он обманывает людей, заставляя их думать, что они трезвые. Как следствие, они могут случайно травмировать себя или подвергнуть опасности себя и других, садясь за руль под хмельком.

Миф 2: примите холодный душ, чтобы протрезветь

Принятие холодного душа – еще один способ проснуться. Холодный душ может дать вам второе дыхание, но он не упразднит действие алкоголя. В некоторых случаях шок от холодного душа может привести к потере сознания.

Миф 3: рвота поможет протрезветь

Рвота не снизит уровень алкоголя в крови. Алкоголь очень быстро всасывается в кровь, поэтому это не будет иметь большого значения, если вас не истощает сразу после глотка.

Однако, выпив слишком многое, вы можете почувствовать тошноту, а рвота часто помогает облегчить тошноту. Несмотря на это, пытаться вызвать у себя рвоту – не самая лучшая идея.

Подытоживая, можно заключить, что действительно лечит лишь время. Будьте бдительны, а если уж "перебрали" и чувствуете, что можете потерять сознание, немедленно обратитесь за помощью.

Раньше мы писали, как правильно употреблять алкоголь.

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