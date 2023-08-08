Як варити смачну кукурудзу вдома: скільки часу готувати, три варіанти страви

Кукурудза містить магній, калій, фосфор, а також вітаміни групи В і інші корисні мікроелементи. Крім цього відварені молоді качани дуже смачні. Як варити кукурудзу вдома — ловіть три способи, щоб поласувати серпневим продуктом.

Як правильно вибирати кукурудзу

Щоб страва була смачною мало знати, як варити кукурудзу в качанах, потрібно ще й вибрати цей продукт. Особливу увагу радять звертати на зерна. Молода кукурудза відрізняється світло-жовтим або молочним кольором, м'якими зернами. Також листя у качанів не сухе, яскраво-зелене. Саме такі качани після варіння вийдуть найсмачнішими.

А ось кукурудзу з яскраво-жовтими зернами, які не виділяють або мало виділяють соку під час натискання, та сухим листям краще не купувати. Це старі качани, які будуть довго варитися і матимуть не такий яскравий смак.

Якщо на качані є проміжки між зернами або зерна виросли не до кінця, це може вказувати, що кукурудзу зібрали передчасно і вона не встигла достигнути.

Як варити кукурудзу вдома: три способи

Як варити кукурудзу в качанах? / Фото: pixabay.com

Насамперед, потрібно розібратися, чи потрібно чистити кукурудзу від листя перед варінням. Однозначної відповіді не існує. Дехто вважає, що листя краще не прибирати, тому що тоді зернята швидше приготуються і будуть неймовірно ніжними. Можете поекспериментувати і спробувати зварити половину кукурудзи з листям, а іншу половину — без.

Молода кукурудза: як варити в каструлі

Покладіть кукурудзу в лушпинні або без нього до каструлі, залийте водою, щоб рідина повністю накрила качани. Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння води, зменшіть температуру і варіть приблизно 15 хвилин (стара кукурудза вариться від 40 хвилин до 2 годин). Як зрозуміти, що кукурудза готова? Просто відокремте за допомогою виделки одне зернятко і скуштуйте. Після того, як кукурудза зварилася, залишіть її на 5 хвилин. Змастіть качани маслом, тертим пармезаном, сіллю за смаком.

Не варто промивати вже готову кукурудзу в холодній воді — це зіпсує її смак.

Як варити кукурудзу в качанах в мікрохвильовій печі

Найпростіший спосіб — покласти неочищений качан на тарілку, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, поставити на 4 хвилин за максимальної потужності. Після цього дайте кукурудзі "відпочити" ще 5 хвилин і можна подавати.

Але якщо ви не впевнені, що перед вами дійсно молода кукурудза, її можна приготувати в мікрохвильовій печі в рукаві чи пакеті для запікання:

Покладіть в пакет чи рукав кілька качанів, влийте трішки води. Зав'яжіть пакет чи рукав, зробіть в ньому кілька проколів, щоб виходила пара. Відправте в мікрохвильову піч на 5-6 хвилин за максимальної потужності. Дістаньте пакет чи рукав, залишіть в ньому кукурудзу ще на 5 хвилин.

Як варити кукурудзу вдома в духовці

Очистити качан від листя, сполоснути і насухо витерти рушником. Розрізати фольгу на прямокутники, загорнути кожен качан в шматочок фольги. Щоб кукурудза вийшла дійсно смачною, можна перед цим змастити її вершковим маслом, посолити, додати улюблені спеції. Духовку розігріти до 180 градусів, викласти качани у фользі на деко, запікати 30-50 хвилин.

Незадовго до готовності можна розвернути фольгу, щоб кукурудза трішки підрум'янилася і виглядала ще апетитнішою.

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