Як відрізнити справжню ковбасу від підробки: ознаки та підказки для ідеального вибору

Ковбаса – це смачний та популярний продукт, який напевно є в холодильнику кожної української родини. Втім, деколи можна помилитися з вибором і купити неякісну ковбасу або фальсифікат.

На сьогодні виробники та продавці пропонують безліч видів ковбасних виробів на будь-який смак. Але як не помилитися і вибрати справжню та смачну ковбасу? Адже цей продукт не з дешевих, і не хочеться викидати кошти на вітер. Розповідаємо, як відрізнити фальсифікат від справжньої ковбаси за кількома підказками, щоб ви змогли зробити правильний та смачний вибір.

З чого роблять ковбасу

За стандартом якості ковбаса – це продукт, основна частина якого складається з м’яса, спецій та смакових добавок. Та не все так просто, бо з розвитком технологій з’явилася можливість підробляти ковбасу. Імітація продукту може містити різноманітну сировину, а м’ясом там і не пахне. Тобто, ковбаса, що має містити лише м’ясо, сіль та спеції, може мати крохмаль, соєвий білок тощо.

За державним стандартом є чіткий розподіл ковбас на сорти, класифікація залежить від кількості м’яса, що міститься в ковбасі. Наприклад, ковбаси вищого ґатунку повинні містити 100% м’ясної сировини, з яких 50% м’яса має бути також вищого ґатунку. Тому вона найдорожча.

А в магазинах чи на ринках нерідко можна зустріти ковбасу, яка значно нижча за ціною м’яса, тому тут виникає питання щодо якості продукту. Адже ніхто з виробників не працюватиме собі на збиток. Просто ковбаса, яка манить низькою ціною, - це продукт із сукупністю жирної сировини, емульгаторами і стабілізаторами, що приправлені ароматичними добавками та барвниками. У такі ковбаси часто додають манну та рисову крупу, кристалічну глюкозу, ароматизатори м’яса та інші складники, про які ніхто не чув.

Особливої шкоди такий продукт здоров’ю не нанесе, оскільки там міститься крупа, наприклад. Але й користі від нього жодної не буде, бо в цій ковбасі практично немає м’яса. Тому з фальсифікатом про корисне та збалансоване харчування можна забути.

Як вибрати справжню ковбасу і не помилитися

Є кілька визначальних ознак справжньої корисної ковбаси, за якими ви зможете обрати натуральний і смачний продукт.

Уважно читайте склад продукту. Справжня ковбаса містить м’ясо: свинину, яловичину чи курку. Також у ній містяться сало, спеції та інші натуральні складники. У сфальсифікованому продукті може бути велика кількість добавок, штучних ароматизаторів та консервантів.

Справжня ковбаса містить м’ясо: свинину, яловичину чи курку. Також у ній містяться сало, спеції та інші натуральні складники. У сфальсифікованому продукті може бути велика кількість добавок, штучних ароматизаторів та консервантів. Який вигляд має справжня ковбаса. Свіжий продукт має апетитний вигляд, з гарною текстурою та багатошаровим складом. Її поверхня гладка, без наявних дефектів, а колір варіюється від світло-рожевого до темно-червоного чи коричневого. Це залежатиме від технології приготування продукту та м’яса, з якого виготовлена ковбаса. Якщо нарізати справжню ковбасу, вона матиме візуально чіткі відокремлені шари м’яса та жиру.

Свіжий продукт має апетитний вигляд, з гарною текстурою та багатошаровим складом. Її поверхня гладка, без наявних дефектів, а колір варіюється від світло-рожевого до темно-червоного чи коричневого. Це залежатиме від технології приготування продукту та м’яса, з якого виготовлена ковбаса. Якщо нарізати справжню ковбасу, вона матиме візуально чіткі відокремлені шари м’яса та жиру. Запах ковбаси. Справжня ковбаса матиме характерний смак і аромат м’яса та спецій, які входять до її складу. Фальсифікат, навпаки, матиме штучні сторонні запахи. Аромат справжньої ковбаси можна відчути навіть на відстані.

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