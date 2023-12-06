Як візуально збільшити очі: прості та ефективні способи

Як відомо, в першу чергу на що звертають увагу чоловіки — це жіночі очі. Виразні очі — важлива частина привабливого образу. А якщо природа не нагородила великим очима — не біда. Невеликі, глибоко посаджені очі зробить виразними та привабливими правильний макіяж — грамотно підібрані тіні, підводка та туші для вій.