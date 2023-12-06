Як візуально збільшити очі: прості та ефективні способи

Поради, як візуально збільшити очі за допомогою макіяжу
Як відомо, в першу чергу на що звертають увагу чоловіки — це жіночі очі. Виразні очі — важлива частина привабливого образу. А якщо природа не нагородила великим очима — не біда. Невеликі, глибоко посаджені очі зробить виразними та привабливими правильний макіяж — грамотно підібрані тіні, підводка та туші для вій.
Розповідаємо, як за допомогою звичайних лайфгаків зробити речі виразними та привабливими.
Поради, як візуально збільшити очі
- Почати потрібно з догляду за шкірою навколо очей. Бо темні кола, припухлості навколо очей, дрібні зморшки буде набагато легше приховати макіяжем, якщо перед тим як його розпочати, зволожити шкіру навколо очей спеціальним кремом.
- Темні кола надають очам хворобливого вигляду, ще й до того візуально зменшують очі. Тому обов’язково користуйтеся консилером — наносіть його не лише під очі, а й на усю рухому повіку аж до лінії брів. Це потрібно для того, щоб висвітлити шкіру навколо очей і зробить погляд більш виразним.
- За допомогою хайлайтера можна не лише замаскувати темні кола під очима, а й висвітлити контур брів. Це допоможе візуально «підняти» брови та «розкрити» очі.
- Нанести хайлайтер у внутрішні куточки ока. Річ у тому, що темний колір хоча і робить очі виразнішими, але візуально зменшує їх. У той час світлі відтінки зроблять очі на вигляд більшими та розкриють їх.
- Вибирати світлі тіні — персикові, рожеві, пісочні, світло-нюдові відтінки тіней допоможуть візуально розширити природний контур очей. Підбирати тіні потрібно, орієнтуючись на колір очей — блакитні очі чудово поєднуються з персиковими відтінками, карі – з карамельними.
- Використовуйте світлі, але не білі олівці для очей. Щоб візуально збільшити очі іноді достатньо підвести війний контур олівцем кремового відтінку. Така підводка, крім того, ще й допоможе приховати почервоніння очей.
- Замість чорної підводки використовуй синю, сині та блакитні відтінки візуально роблять білки очей світлішими і яскравішими і самі очі здаються більшими.
- Додайте глибини, внаслідок чого очі на вигляд збільшаться. Для цього потрібно нанеси ванільні тіні для повік на всю рухому повіку до брови. Потім нанесіть темніший відтінок в зовнішній куточок ока та розтушуйте уздовж складки повіки. Підводкою або олівцем проведіть лінію приблизно від краю райдужки у напрямку до зовнішнього куточка ока. Нижні вії не потрібно фарбувати.
- Перед нанесенням туші вії потрібно правильно підкрутити. Починати потрібно із початку росту вій, потім перейти до середини та завершити на кінчиках.
- Для збільшення очей знадобиться туш для об'єму, а не та, що подовжує вії. Наносити її потрібно спочатку у внутрішній куточок ока, потім посередині, підкручуючи догори, наприкінці до зовнішнього куточка ока. На останньому етапі можеш трохи відтягнути щіточку убік, в напрямку від себе, це створить ефект віяла, роблячи очі візуально більшими.
- І наостанок, оочідин зі способів зробити очі більше, як це не дивно — це зробити акцент на губах.
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