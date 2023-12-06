Как визуально увеличить глаза: простые и эффективные способы

Советы, как зрительно увеличить глаза с помощью макияжа
Как известно, в первую очередь на что обращают внимание мужчины – это женские глаза. Выразительные глаза – важная часть привлекательного образа. А если природа не наградила большими глазами – не беда. Небольшие, глубоко посаженные глаза сделает выразительными и привлекательными правильный макияж – грамотно подобранные тени, подводка и туши для ресниц.
Рассказываем, как с помощью обычных лайфхаков сделать вещи выразительными и привлекательными.
Советы, как визуально увеличить глаза
- Начать нужно с ухода за кожей вокруг глаз. Ибо темные круги, припухлости вокруг глаз, мелкие морщинки будет гораздо легче скрыть макияжем, если перед тем как его начать, увлажнить кожу вокруг глаз специальным кремом.
- Темные круги придают глазам болезненный вид, еще и до того визуально уменьшают глаза. Поэтому обязательно пользуйтесь консилером – наносите его не только под глаза, но и на все подвижное веко вплоть до линии бровей. Это нужно для того, чтобы осветить кожу вокруг глаз и сделает взгляд более выразительным.
- С помощью хайлайтера можно не только замаскировать темные круги под глазами, но осветить контур бровей. Это поможет зрительно «поднять» брови и «раскрыть» глаза.
- Нанести хайлайтер во внутренние уголки глаза. Дело в том, что темный цвет хотя и делает глаза более выразительными, но визуально уменьшает их. В то время светлые оттенки сделают глаза побольше и раскроют их.
- Выбирать светлые тени – персиковые, розовые, песочные, светло-невидимые оттенки теней помогут визуально расширить естественный контур глаз. Подбирать тени нужно, ориентируясь на цвет глаз – голубые глаза прекрасно сочетаются с персиковыми оттенками, карие – с карамельными.
- Используйте светлые, но не белые карандаши для глаз. Чтобы зрительно увеличить глаза иногда достаточно приподнять "ресничный" контур карандашом кремового оттенка. Такая подводка, кроме того, еще и поможет скрыть красноту глаз.
- Вместо черной подводки используй синие, синие и голубые оттенки, которые визуально делают белки глаз светлее и ярче и сами глаза кажутся больше.
- Добавьте глубины, в результате чего глаза на вид увеличатся. Для этого нужно нанести ванильные тени для век на все подвижное веко до брови. Затем нанесите более темный оттенок во внешний уголок глаза и ростушуйте вдоль складки веки. Подводкой или карандашом проведите линию примерно от края радужки по направлению к наружному уголку глаза. Нижние ресницы не нужно окрашивать.
- Перед нанесением туши можно немного подкрутить ресницы специальными щипчиками.
- Перед нанесением туши ресницы нужно правильно подкрутить. Начинать нужно с начала роста ресниц, затем перейти внутрь и завершить на кончиках.
- Для увеличения глаз понадобится тушь для объема, а не удлиняющая ресницы. Наносить ее нужно сначала во внутренний уголок глаза, затем посередине, подкручивая кверху, в конце наружного уголка глаза. На последнем этапе можно немного оттянуть щеточку в сторону, в направлении от себя, это создаст эффект веера, делая глаза визуально большими.
- И напоследок, один из способов сделать глаза больше, как это ни странно – это сделать акцент на губах.
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