Как визуально увеличить глаза: простые и эффективные способы

Как известно, в первую очередь на что обращают внимание мужчины – это женские глаза. Выразительные глаза – важная часть привлекательного образа. А если природа не наградила большими глазами – не беда. Небольшие, глубоко посаженные глаза сделает выразительными и привлекательными правильный макияж – грамотно подобранные тени, подводка и туши для ресниц.