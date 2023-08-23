Які кришки не можна використовувати для консервації: ви точно про це не знали

Як правильно вибрати кришки для консервації, на що звернути увагу

Чому важливо правильно вибрати кришки для консервації

Правильний вибір збереже домашні заготівлі упродовж усієї зими. Неякісні кришки не лише можуть "зірватись" а й, як показує практика, призвести до небезпечного псування продукту.

Які бляшані кришки не можна використовувати для консервації довготривалого зберігання

Мова йде про бляшані кришки, не дорогі, універсальні. Бляшані кришки - класика в консервації, всім відомі кришки, що закочуються за допомогою ключа. Ними, звичайно закривають будь-яку консервацію - солону, солодку, маринади тощо.

Але не всі знають, що. ці кришки відрізняються за виглядом та основне за призначенням.

Закаточні кришки відрізняються наявністю або відсутністю захисного лаку з внутрішньої та зовнішньої сторін. Є кришки з білої жерсті та жовті, золотисті кришки з лаковим покриттям на внутрішній та зовнішній поверхні.

Кришки без спеціального лакового покриття, з білої жерсті окислюються, тому їх не можна використовувати для консервацій, що містять кислоту, для тих же маринованих огірків чи помідорів. також не варто використовувати їх для м'ясних консервацій та бобових, через те, що білкове середовище є агресивним.

Які кришки найкраще підійдуть для консервації

Кришки з білої нелакованої жерсті не підходять для консервування продуктів, які окислюють олово. В результаті окислення вміст банки буде мати неприємний «металевий» присмаку, може забарвитись у чорнильно-фіолетовий колір.

Для консервації найкраще використовувати кришки з лаковим покриттям на внутрішній і зовнішній поверхні. Таке покриття призначене для контакту з кислим середовищем, воно екологічно чисте і безпечне і запобігає реакції вмісту консервації з металом кришки.

Закаточна кришка з лаковим покриттям має хімічну стійкість до 3% розчину оцтової кислоти, лимонної кислоти, до 3% розчину хлористого натрію (кухонної солі), цукру.

Кришки з лаковим покриттям універсальні, ними можна закривати що завгодно: і солодку, і солону консервацію. Нелаковані варіанти придатні для короткочасного зберігання некислих продуктів (варення, джеми або компоти), тому що метал вступає в реакцію з кислим середовищем і псує смак та якість продукту.

"Перевірити" кришку можна ватним диском, змоченим в ацетоні. Якщо потерти внутрішню поверхню кришки та залишиться жовтий або зелений слід, значить кришка вступатиме в реакцію з вмістом банки, поступово отруюючи його.

Не використовуйте такі кришки багато разів та не купуйте бляшанки "про запас" - термін зберігання таких кришок всього 3 роки.

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