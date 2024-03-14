Які квіти краще посадити на цвинтарі: правила вибору

Найкращі невибагливі рослини для могил — що посадити на кладовищі

Весна — пора не лише городніх робіт, але й роботи на цвинтарі, біля могил близьких. Прикрашати могили рослинами заведено у багатьох країнах світу. Така традиція існує і в Україні.

Для могил зазвичай вибирають непримхливі рослини, що не потребують частого догляду.

Як вибрати квіти

При виборі квітів для садіння на цвинтарі, відштовхуються від таких факторів — щоб квіти були невибагливі, їх не потрібно було часто поливати та щоб вони цвіли ціле літо.

Вибираючи, що посадити на кладовищі, потрібно враховувати:

Склад та якість ґрунту Як правило, на цвинтарі він глиняний або піщаний, у глиняному, вода буде застоюватися, а в піску, як правило води для рослин буде не достатньо. Ґрунтопокривні рослини ідеально підходять для посадки на цвинтар.

Рослина має бути стійкою до посухи, морозу і мати хороший імунітет до хвороб. Зважаючи на нечасте відвідування кладовища, краще віддавати перевагу посухостійким рослинам.

Освітленість ділянки, де вона знаходиться на сонці або в тіні. Потрібно визначити, що посадити на цвинтарі на сонці, а що легко обходитиметься без гарного освітлення.

На жаль, трапляються випадки, коли люди оскверняють могили, тому краще уникати висаджування красивих та рідкісних квітів.

Рослина має прикрашати могилу і цвісти\ зеленіти якнайдовше.

Що посадити біля могили

Залежно від типу ґрунту:

Для глинистого ґрунту рекомендується вибирати рослини, які переносять вологість і мають хорошу дренажну здатність, Це конвалії, іриси, астильби.

рекомендується вибирати рослини, які переносять вологість і мають хорошу дренажну здатність, Це Для піщаного ґрунту потрібні рослини, які добре переносять сухість та нестачу вологи. Це г ортензія, лаванда, розмарин.

потрібні рослини, які добре переносять сухість та нестачу вологи. Це г Для супіщаного ґрунт, який поєднує глинистий та піщаний підійдуть жоржини, братки, півонії. Якщо ґрунт родючий, можна посадити троянди, лілії, гладіолуси.

Що вибрати, враховуючи рівень освітлення:

Для садіння на сонц і рекомендується вибирати квіти, які добре переносять прямі сонячні промені та мають високу толерантність до спеки, наприклад, маргаритки, герань, соняшник.

і рекомендується вибирати квіти, які добре переносять прямі сонячні промені та мають високу толерантність до спеки, наприклад, У тіні висаджують квіти, які добре ростуть в умовах нестачі сонячного світла — фіалки, хости, астильби.

Найчастіше біля пам'ятників висаджують килимкові рослини. Вони щільно покривають ґрунт килимом, запобігаючи росту бур'янів та знижують ерозію. Такі рослини, зазвичай, не вимагають багато догляду після висаджування, створюють привабливий вид.

Серед килимових рослин, які найчастіше висаджують на могилах барвінок, седум, вербейник монетчатий, очищення, суниця

Біля могили можна садити як багаторічні рослини, так і однорічники. Зазвичай, для садіння на могилах, віддають перевагу багаторічникам.

Серед багаторічників найчастіше садять:

тюльпан,

нарцис,

незабудку,

ехінацею,

рудбекію,

конвалію,

деревій.

кам'яну троянду (сукуленти),

лаванду,

гортензію.

Однорічні рослини вимагають щорічної пересадки. більше зусиль з поливу та догляду. Зате вони цвітуть більш рясно та довше, ніж багаторічні та їх можна міняти кожного року. Серед однорічних квіті найчастіше на похованні саджають космію, братки, календулу, садову гвоздику, волошку.

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