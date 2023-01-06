11 провальних спроб: Палата представників не обрала спікера і пішла на перерву

Палата представників Конгресу США завершила третій день роботи без очільника і так і не обрала спікера.

Тому вони проголосували за перерву до п'ятниці, - пише Укрінформ.

Законодавці провели 11 провальних голосувань, під час яких жоден кандидат не набрав необхідних 218 голосів.

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Але частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

Маккарті втратив ще принаймні один голос республіканців, у той час, як решта 200 членів його партії продовжували висловлюватися на його підтримку.

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, аби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Раніше американський президент Джо Байден висловив стурбованість, що процес затягується та зауважив, що це створює, в тому числі негативний ефект для США на міжнародній арені.

Нагадаємо, що процес обрання спікера Палати представників триває уже кілька днів.

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