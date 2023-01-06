Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

11 провальних спроб: Палата представників не обрала спікера і пішла на перерву

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
11 провальних спроб: Палата представників не обрала спікера і пішла на перерву

Фото: Associated Press

Палата представників Конгресу США завершила третій день роботи без очільника і так і не обрала спікера.

Тому вони проголосували за перерву до п'ятниці, - пише Укрінформ.

Законодавці провели 11 провальних голосувань, під час яких жоден кандидат не набрав необхідних 218 голосів.

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Але частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

Маккарті втратив ще принаймні один голос республіканців, у той час, як решта 200 членів його партії продовжували висловлюватися на його підтримку.

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, аби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Раніше американський президент Джо Байден висловив стурбованість, що процес затягується та зауважив, що це створює, в тому числі негативний ефект для США на міжнародній арені.

Нагадаємо, що процес обрання спікера Палати представників триває уже кілька днів

Читайте також:

Не хотів допомагати Україні! Конгрес США тричі провалив голосування за спікера-"трампіста"

Не хотів допомагати Україні! Конгрес США тричі провалив голосування за спікера-"трампіста"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
136
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація