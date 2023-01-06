"Цинізм": у Держдепі США прокоментували "перемир’я" Путіна

У Вашингтоні вважають, що заява президента Росії Володимира Путіна про нібито оголошення режиму «припинення вогню» в Україні з нагоди Різдва є цинічною та спрямована на те, щоби зібратися силами для нових атак.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні, - пише Укрінформ.

«З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – «цинізм». Це значною мірою цинічно, бо (заява Росії – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України»,- сказав представник американського відомства.

Він нагадав слова держсекретаря США під час підсумкової пресконференції минулого року. Тоді Блінкен висловив прогноз, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Том таку заяву російського лідера не можна вважати припиненням вогню.

«Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України»,- резюмував представник Держдепартаменту США.

"Різдвяне перемир'я" від Путіна: що відомо

Патріарх Кирило запропонував "перемир'я" на Різдво в Україні. Це підтримав диктатор Володимир Путін та доручив запровадити 36-годинний режим припинення вогню на лінії фронту.

Очільник РНБО Олексій Данілов зауважив, що Україна не підтримує цього, а для справжнього миру потрібно, щоб окупанти покинули державу.

У МЗС Німеччини також зазначили, що Путін може миттєво домогтися миру, вивівши окупаційну армію з території України.

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