"Цинизм": в Госдепе США прокомментировали "перемирие" Путина

В Вашингтоне считают, что заявление президента России Владимира Путина о якобы объявлении режима «прекращения огня» в Украине по случаю Рождества цинично и направлено на то, чтобы собраться силами для новых атак.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, — пишет Укринформ.

«С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это лучшим способом – «цинизм». Это в значительной степени цинично, потому что (заявление России – ред.) появилось только через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины», — сказал представитель американского ведомства.

Он напомнил слова госсекретаря США во время итоговой пресс-конференции в прошлом году. Тогда Блинкен высказал прогноз, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, наконец, атаковать повторно. Поэтому такое заявление российского лидера нельзя считать прекращением огня.

«Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины»,- резюмировал представитель Госдепартамента США.

"Рождественское перемирие" от Путина: что известно

Патриарх Кирилл предложил "перемирие" на Рождество в Украине. Это поддержал диктатор Владимир Путин и поручил ввести 36-часовой режим остановки огня на линии фронта.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не поддерживает этого, а для настоящего мира нужно, чтобы кафиры покинули государство.

В МИД Германии также отметили, что Путин может мгновенно добиться мира, выведя оккупационную армию с территории Украины.

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