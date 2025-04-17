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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Я не його фанат": Трамп відповів, чи вважає Зеленського винним у війні

Трамп запевнив, що не вважає Зеленського винним у війні, але запевнив, що не є його «великим фанатом».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.

Про це він сказав в межах зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Як передає The Guardian, Мелоні запитали італійською мовою про те, що вона думає, що Трамп вважає Зеленського відповідальним за війну в Україні. Вона дала розлогу відповідь, також італійською.

«Це було так красиво. Що… що вона сказала?», — сміючись запитав Трамп.

Потім перекладач пояснив запитання англійською, і всі відчули, як у кімнаті зростає напруга, зауважили у виданні.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не дуже в захваті від того, що почалася та війна», — сказав Трамп.

«І тому я не задоволений ним, і я не задоволений будь-ким, хто причетний. Я не звинувачую його, але не можу сказати, що він зробив найкращу роботу. Гаразд? Я не великий фанат (Зеленського — Ред.)», — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, що у понеділок Трамп звинуватив у війні Володимира Путіна, Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Він сказав: «Байден міг це зупинити, і Зеленський міг зупинити, а Путін ніколи не повинен був цього починати. Мільйони людей загинули через трьох людей».

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