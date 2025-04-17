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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч команд України та США у Парижі: що відомо про результати

Спецпредставник Трампа назвав зустріч дуже продуктивною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рустем Умєров, Кіт Келлог, Андрій Єрмак

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог зустрівся у Парижі з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим / © Twitter

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог назвав зустрічі в Парижі щодо припинення війни в Україні «дуже продуктивними».

Про це він написав у дописі в соціальній мережі X.

«Радий бути з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль з припинення війни в Україні та Росії», — зазначив Келлог.

Нагадаємо, в Парижі 17 квітня відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. Обговорення відбулося з представниками держав «коаліції охочих», які спроможні гарантувати безпеку, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії.

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