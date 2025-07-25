Коли Рада проголосує за новий закон щодо НАБУ і САП: точна дата

Голосування у Верховній Раді / © УНІАН

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав точну дату, коли парламент розгляне президентський законопроєкт №13533, який має повернути незалежність НАБУ та САП.

Про це спікер парламенту повідомив у Мережі.

За даними Стефанчука, засідання Верховної Ради щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» відбудеться 31 липня.

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«Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання», — акцентував голова ВР.

Він додав, що парламент того дня розгляне також інші важливі законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Ради свій законопроєкт №13533 щодо діяльності НАБУ та САП, який має повернути незалежність антикорупційним органам.

У НАБУ та САП підтримали такий крок Зеленського. Там поінформували, що цей законопроєкт має на меті відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів. Представники НАБУ і САП брали безпосередню участь у підготовці тексту документа.

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