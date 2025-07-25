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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли Рада проголосує за новий закон щодо НАБУ і САП: точна дата

Новий законопроєкт щодо НАБУ і САП планують ухвалити одразу за основу та в цілому.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Голосування у Верховній Раді

Голосування у Верховній Раді / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав точну дату, коли парламент розгляне президентський законопроєкт №13533, який має повернути незалежність НАБУ та САП.

Про це спікер парламенту повідомив у Мережі.

За даними Стефанчука, засідання Верховної Ради щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» відбудеться 31 липня.

«Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання», — акцентував голова ВР.

Він додав, що парламент того дня розгляне також інші важливі законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Ради свій законопроєкт №13533 щодо діяльності НАБУ та САП, який має повернути незалежність антикорупційним органам.

У НАБУ та САП підтримали такий крок Зеленського. Там поінформували, що цей законопроєкт має на меті відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів. Представники НАБУ і САП брали безпосередню участь у підготовці тексту документа.

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