Кот-д‘Івуар приєднався до Кримської платформи - Кулеба про своє "історичне турне"

Кулеба почав "історичне турне" країнами Африки.
Кот-д‘Івуар приєднався до Кримської платформи і заявив, що виступає проти війни Росії проти України та підтримує зусилля задля відновлення миру в нашій державі.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час історичного турне країнами Африки.
Очільника МЗС прийняв віцепрезидент Кот-д‘Івуару Т’ємоко Мейліє Коне.
"Україна та Кот-д‘Івуар мають спільні зовнішньополітичні пріоритети: мирне співіснування держав, невтручання у внутрішні справи, взаємоповага, сталий економічний розвиток. Ми також протидіємо спільним викликам – найманцям "Вагнера", продовольчій кризі, змінам клімату. І спільними зусиллями ми будемо боротися за мир і процвітання наших народів", – наголосив Кулеба.
Т’ємоко Мейліє Коне своєю чергою сказав, що Кот-д’Івуар виступає проти війни Росії проти України та підтримує зусилля задля відновлення миру. Також він повідомив про рішення Кот-д’Івару приєднатися до Кримської платформи.
Крім того, співрозмовники детально обговорили кроки щодо пожвавлення співпраці України та Кот-д’Івуару в сферах безпеки, торгівлі, сільського господарства та освіти.
Нагадаємо, що 3 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почав "історичне турне" країнами Африки. Турне стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка. Це перший в історії української дипломатії візит голови МЗС до цього регіону. Першою країною, яку він відвідав, став Сенегал, що нині головує в Африканському Союзі.
Кримська платформа – ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму.
Читайте також:
- Український прапор і вільне життя повернуться до Криму: Зеленський повідомив про дії ЗСУ та розвідки
- "Крим - це Україна": Ердоган вважає, що Росія повинна повернути окупований півострів
- "Чітка відповідь світу на російську агресію": Зеленський підбив підсумки саміту Кримської платформи