Кот-д‘Івуар приєднався до Кримської платформи - Кулеба про своє "історичне турне"

Кот-д‘Івуар приєднався до Кримської платформи і заявив, що виступає проти війни Росії проти України та підтримує зусилля задля відновлення миру в нашій державі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час історичного турне країнами Африки.

Очільника МЗС прийняв віцепрезидент Кот-д‘Івуару Т’ємоко Мейліє Коне.

"Україна та Кот-д‘Івуар мають спільні зовнішньополітичні пріоритети: мирне співіснування держав, невтручання у внутрішні справи, взаємоповага, сталий економічний розвиток. Ми також протидіємо спільним викликам – найманцям "Вагнера", продовольчій кризі, змінам клімату. І спільними зусиллями ми будемо боротися за мир і процвітання наших народів", – наголосив Кулеба.

Т’ємоко Мейліє Коне своєю чергою сказав, що Кот-д’Івуар виступає проти війни Росії проти України та підтримує зусилля задля відновлення миру. Також він повідомив про рішення Кот-д’Івару приєднатися до Кримської платформи.

Крім того, співрозмовники детально обговорили кроки щодо пожвавлення співпраці України та Кот-д’Івуару в сферах безпеки, торгівлі, сільського господарства та освіти.

Нагадаємо, що 3 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почав "історичне турне" країнами Африки. Турне стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка. Це перший в історії української дипломатії візит голови МЗС до цього регіону. Першою країною, яку він відвідав, став Сенегал, що нині головує в Африканському Союзі.

Кримська платформа – ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму.

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