Кот-д'Ивуар присоединился к Крымской платформе — Кулеба о своем "историческом турне"

Кот-д'Ивуар присоединился к Крымской платформе и заявил, что выступает против войны России против Украины и поддерживает усилия по восстановлению мира в нашем государстве.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время исторического турне по странам Африки.

Главу МИД принял вице-президент Кот-д'Ивуара Тьёмоко Мэйлие Коне.

"Украина и Кот-д'Ивуар имеют общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам – наемникам "Вагнера", продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов", – подчеркнул Кулеба.

Тьёмоко Мэйлие Коне в свою очередь сказал, что Кот-д'Ивуар выступает против войны России против Украины и поддерживает усилия по восстановлению мира. Также он сообщил о решении Кот-д'Ивара присоединиться к Крымской платформе.

Кроме того, собеседники подробно обсудили шаги по оживлению сотрудничества Украины и Кот-д'Ивуара в сфере безопасности, торговли, сельского хозяйства и образования.

Напомним, что 3 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал "историческое турне" по странам Африки. Турне станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка. Это первый в истории украинской дипломатии визит главы МИД в этот регион. Первой страной, которую он посетил, стал Сенегал, ныне председательствующий в Африканском Союзе.

Крымская платформа – ключевая дипломатическая площадка для работы по освобождению Крыма.

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