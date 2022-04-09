Кожен день спротиву наближує нашу перемогу, - Ігор Палиця

Україні потрібно викинути ворога зі своєї території

В України немає іншого шляху, окрім перемоги. Ми повинні викинути загарбників з нашої землі. І лише потім підписати угоду про мир на наших умовах з чіткими гарантіями від найсильніших світових держав, про які каже наш президент.

Про це заявив народний депутат, лідер партії «За Майбутнє» Ігор Палиця в передачі «Ексклюзивно з Наталією Мосейчук».

"Якщо ще тиждень тому я був прихильником того, що потрібно вести мирні перемовини і виходити на якісь формати, підписувати мир, то після Бучі, Гостомеля, вважаю, потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб викинути росіян із території України. Не чекати поки ми підпишемо мир, після чого вони почнуть виводити війська. Зараз нам потрібно зробити все, щоб викинути їх із території України, щоб вони опинилися там, де були до 24 лютого. І лише після цього можна переходити до якихось перемовин", - зазначив Ігор Палиця.

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Він наголосив, що кожен день спротиву наближає Україну до перемоги та гарантій миру в майбутньому від найсильніших світових держав.

"Коли наші Збройні сили вбивають росіян, відвойовують території, дають по зубах російським військам, я з кожним днем усе більше вірю в те, що можливість підписання миру на наших умовах, як казав Президент, стає все реальнішою. Той рівень гарантій, коли держави-гаранти повинні чітко прописати, що ідеться і про закрите небо, і про надання зброї тощо. Сім країн сьогодні готові, це на рівні радників обговорюється. Упевнений, кожен день буде наближувати ці країни до прийняття рішення, що краще дати гарантії Україні, ніж побачити те, що зараз відбувається в нас на своїй території. Тому що, де зупиниться цей «рускій мєдвєдь», ніхто не знає. Впевнений, що стратегія Президента вибрана правильно", - заявив Ігор Палиця.