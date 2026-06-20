Наслідки скандалу з орденами: чи зупинить Польща військову допомогу Україні

Допомога Польщі для України може опинитися під загрозою після 2027 року / © Getty Images

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За словами фахівців, на цьому етапі заяви польського президента Кароля Навроцького жодним чином не означають негайного згортання стратегічної підтримки Києва. Польща й надалі залишається найважливішим логістичним хабом, через який забезпечується безперебійне постачання західного озброєння для Збройних Сил України.

Про це заявив експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі «Київ24».

Політичні ризики та вибори 2027 року

Основні загрози для двосторонніх відносин можуть виникнути лише після наступних парламентських виборів у Польщі, які заплановані на 2027 рік. Критичне погіршення ситуації та скорочення допомоги можливе у разі суттєвого посилення позицій партії «Право і справедливість» та ультраправої «Конфедерації». Представники останньої вже неодноразово відзначалися відвертими антиукраїнськими заявами та закликами зменшити підтримку нашої держави.

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«Масова відмова від нагород не піде на користь ані Польщі, ані Україні», — підкреслив Станіслав Желіховський, коментуючи реакцію української сторони на останні події.

Експерт також зауважив, що чинний польський уряд Дональда Туска повністю усвідомлює всі безпекові ризики та важливість єдності. Проте на побутовому рівні історичні суперечки вже тривалий час викликають серйозну напруженість, яка періодично виливається у пошкодження українських пам’ятників та надмогильних плит у Польщі.

Затримка з передаванням винищувачів МіГ-29

Варшава призупинила обіцяне постачання старих бойових літаків через бажання отримати натомість українські технології створення безпілотників. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив, що успішне завершення діалогу щодо технологічного партнерства є головною умовою для передавання винищувачів. Ця раптова вимога викликала хвилю обурення серед українців у соціальних мережах, які вважають обмін унікального досвіду сучасної війни на стару радянську техніку абсолютно нерівноцінним.

Водночас інший представник польського оборонного відомства Павел Залевський пояснив, що Україна наразі сама не виявляє зацікавленості в отриманні цих МіГ-29. За його словами, Київ потребує техніки, вже адаптованої до сучасних бойових умов, проте Варшава не має фінансової можливості оплачувати відповідну дорогу модернізацію.

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Посадовець також визнав загальне ускладнення двосторонніх відносин через скандал навколо найменування українського підрозділу ССО на честь героїв УПА. Залевський різко розкритикував президента Кароля Навроцького, наголосивши, що навмисне нарощування антиукраїнських настроїв заради голосів виборців лише шкодить самій Польщі. Водночас він категорично спростував будь-які чутки, нібито затримка авіації є формою політичного тиску на Україну задля поступок в історичних питаннях.

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