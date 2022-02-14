Очевидно, що Росія планує вторгнення до України – Джонсон

Прем‘єр Британії водночас зауважив, що ще є час, аби президент РФ Володимир Путін відступив.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що є досить очевидні докази того, що Росія планує вторгнення до України.

Про це Джонсон заявив під час візиту до Шотландії, в понеділок, 14 лютого, повідомляє ВВС.

Британський прем’єр додав, на кордоні України зосереджені війська, а також "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку".

"Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але ще є час, щоб президент Путін відступив", ­– зауважив водночас Джонсон.

Він додав, що міністр оборони Британії Бен Воллес був "правий, сказавши", що Захід має бути єдиним проти російської агресії.

Джонсон також відповів на запитання, чи погоджується він із заявами Воллеса про те, що в діях проти Путіна наразі відчувався "подих Мюнхена". Так, прем’єр сказав, що міністр оборони "абсолютно правий, сказавши, що дуже важливо, що ми повинні бути сильними, і ми повинні бути рішучими, і ми повинні бути єдиними".

Водночас глава британського уряду зауважив, що особливо важливо проявити єдиний фронт, коли йдеться про економічні санкції.

Нагадаємо, Росія може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні, тож напад може статися до 20 лютого.

Водночас американські ЗМІ мають дані про те, що війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

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