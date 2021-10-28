Рада 2 листопада проведе позачергове засідання: що розглянуть

Глава держави хоче, щоб парламент розглянув низку "важливих соціальних і медичних питань".
Верховна Рада збереться у вівторок, 2 листопада, на позачергове засідання, яке ініціює президент Володимир Зеленський.
Про це в Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
За її словами, глава держави хоче, щоб парламент розглянув низку "важливих соціальних і медичних питань".
Зокрема йдеться про:
- Проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
Законопроєкти:
- №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;
- №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
- №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
- №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".
Нагадаємо, що ще одне опитування зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу". Якби в Україні найближчої неділі відбулися парламентські вибори, то до Верховної Ради потрапили б чотири політсили.