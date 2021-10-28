Рада 2 листопада проведе позачергове засідання: що розглянуть

Глава держави хоче, щоб парламент розглянув низку "важливих соціальних і медичних питань".

Верховна Рада збереться у вівторок, 2 листопада, на позачергове засідання, яке ініціює президент Володимир Зеленський.

Про це в Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, глава держави хоче, щоб парламент розглянув низку "важливих соціальних і медичних питань".

Зокрема йдеться про:

Проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Законопроєкти:

№6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;

№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;

№5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".

Нагадаємо, що ще одне опитування зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу". Якби в Україні найближчої неділі відбулися парламентські вибори, то до Верховної Ради потрапили б чотири політсили.

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