Столтенберг закликав Азербайджан посилити допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО подякував президенту Азербайджану за підтримку, яку країна надає Україні у боротьбі проти російської агресії, але водночас наголосив, що потрібно більше такої допомоги.

Про це Єнс Столтенберг заявив у Баку під час спільної пресконференції з Ільхамом Алієвим, - пише Укрінформ.

«Україна є партнером НАТО. Росія продовжує вести агресивну війну проти України. Союзники по Альянсу надзвичайно занепокоєні наслідками цієї війни, вони надають допомогу Україні. Я вітаю також ту дуже необхідну допомогу, яку Україні надає Азербайджан, зокрема, - гуманітарну підтримку. Але потрібно більше допомоги, оскільки ситуація в Україні є надзвичайно важкою», - зауважив генеральний секретар НАТО.

Він додав, що мир на Кавказі має велике значення для Чорноморського регіону та для всієї системи Північноатлантичної безпеки.

Також Столтенберг привітав той факт, що, за оцінкою азербайджанської сторони, Баку та Єреван наразі мають можливість досягти стійкого миру після багаторічного конфлікту, та заохотив скористатися цією можливістю.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати "несумлінних" союзників по НАТО, які, на його думку, витрачають надто мало коштів на оборону.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.