Те, що ми протрималися 3 дні - був шок для партнерів: Кулеба про перемогу України у війні

Кулеба наголосив, що зараз Захід активніше готовий допомагати Україні.

У перші дні війни Захід не вірив, що Україна може вистояти більше 48 годин та відмовлявся допомагати. Проте зараз ситуація кардинально змінилась.

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Про це у інтерв'ю НВ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і сказав: "Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим". Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність". Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС", - сказав Кулеба.

Проте уже в наступні три доби, за словами Кулеби, відбулись кардинальні зміни.

"Ми ці три доби не спали, не їли, не пили, ми працювали з партнерами. Ми побачили безпрецедентно жорсткі санкції (яких нині усе одно мало, треба ще). Ми побачили постачання зброї і зміну не те, що риторики, а взагалі ставлення до України. Те, що ми протрималися перші три дні, це був шок для партнерів. В цей момент вони усвідомили, що за Україну треба боротися. Це усвідомлення, на жаль, сплачене українською кров’ю і зруйнованими українськими містами. Відбулися історичні рішення. Так Швеція, яка єдиний раз в історії передавала комусь зброю — Фінляндії у 1939-му, — дала нам зброю. Німеччина змінила свою позицію і вирішила теж дати нам зброю", - наголосив міністр.

Очільник українського МЗС додав, що у перші 7 днів війни він отримував від міністрів щодня такі повідомлення: "Дмитре, передаємо вам те, те і те, таку зброю і таку-то зброю. Сподіваюся, це не занадто пізно", "Дмитро, і ми передаємо зброю, сподіваюся це не занадто пізно".

"Вони як зговорилися! Вони писали одну і ту саму фразу, тому що всі мали це відчуття терміновості. Зараз же кожен, з ким я спілкуюся, каже дві речі: ми захоплюємося вами, ми впевнені у вашій перемозі. Це є. Інше питання — ціна цієї перемоги. Але своїми діями, своїм героїзмом, всі, починаючи від президента і закінчуючи рядовим в окопі, ми викликаємо захоплення і бажання підтримати нас, бути з нами у момент перемоги. Тому, як складно би не було, заради майбутнього нашої країни ми не можемо втомитися від війни, ми не можемо зламатися. Зараз склалася унікальна ситуація. Для перемоги є усі наявні елементи: є бажання і здатність народу битися за себе, є керівництво держави, яке веде цей народ на боротьбу, є партнери, які дають нам зброю, партнери, які ухвалюють санкції - по суті це другий санкційний фронт, які вони відкрили проти Росії - і є фінансова підтримка України. Це елементи нашої майбутньої перемоги. Я переконаний, що вона неодмінно настане", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Арестович розказав, що стріляти по українських цивільних об'єктах вже стало візитною карткою російських окупантів.

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