"Зараз це найбільша інтрига в дипломатії": Кулеба розповів, що може вплинути на Путіна

"Зараз це найбільша інтрига в дипломатії": Кулеба розповів, що може вплинути на Путіна

Очільник українського МЗС наголосив, що є чітке розуміння, що Росія буде вимушена припинити цю війну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що реально може вплинути на Путіна і чи ефеутивн економічні санкції проти Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Новому времени".

"Путін робить вигляд, що на нього не впливають події із російською економікою. Що впливає на Путіна? Зараз це найбільша інтрига в дипломатії. Я щодня спілкуюся із декількома міністрами, зокрема тих країн, про які прийнято вважати, що варто їм лише клацнути пальцем, і одразу світ перевертається догори дригом. І з усіма ними ми обговорюємо це питання: що здатне вплинути на Путіна? Прямої відповіді ні в кого не має. Хтось каже — економічний колапс Росії, хтось — Китай, хтось — найближчі олігархи мають прийти до нього і сказати: "Володя, так жить нельзя"", - сказав очільник українського МЗС.

Кулеба наголосив, що є чітке розуміння, що Росія буде вимушена припинити цю війну.

"Є низка таких відповідей, але чіткого розуміння єдиної точки прикладання зусиль ні в кого не має. Є чітке розуміння одного простого факту, що з огляду на той злочин агресії, який вчинила Росія і воєнні злочини, які вона вчиняє в Україні, цю війну потрібно зупинити будь-якими зусиллями. І ці зусилля сконцентровані на трьох сферах: зброя для України, санкції проти Росії і фінансова підтримка України. Якщо усі ці три елементи будуть на місці, то ми так чи інакше доведемо ситуацію до моменту, коли Росія буде вимушена припинити цю війну", - додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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